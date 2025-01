Beste Hauswirtschafts-Azubis in Bayern geehrt

„Klimaschule Bayern – Wir gehen nachhaltig in die Zukunft“ – so lautete das Motto des 58. Bayerischen Landesleistungswettbewerbs für Auszubildende in der Hauswirtschaft, der 2025 als hybride Veranstaltung durchgeführt wurde.

Online präsentierten die Teilnehmer/innen am 18. Januar 2025 den Juroren, welche nachhaltigen

Aktionen in Ihre Schule durchgeführt werden/wurden. Hier sollten die Teilnehmer/innen zwei dieser Aktionen auswählen und diese detaillierter beschreiben.

Bei den Präsenztagen in Münnerstadt am 24. und 25. Januar hatten die Teilnehmer/innen eine Aufgabe im Team zu bewältigen. Der Wettbewerb orientiert sich stärker an der neuen Ausbildungsverordnung, in der die Teamleistung einen besonderen Stellenwert hat. Die Teams sollten eine Abendverpflegung für die Schulleiter und Schulleiterinnen sowie die Projektverantwortlichen, welche an dem Projekt Klimaschule teilnehmen, organisieren.

2025 haben 16 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer aus den 11. und 12. Klassen der bayerischen Berufsfachschulen und einer Berufsschule teilgenommen.

Die Juroren beurteilten die Teilnehmer/innen nicht nur nach der persönlichen Leistung, sondern auch die Leistung im Team sowie der Jahrgangsstufe. Die Bewertung liegt nicht nur auf der Fachlichkeit, sondern u.a. auch auf der Kommunikations-, der Argumentations- und der Organisationsfähigkeit.

Der jährliche Landesleistungswettbewerb ist eine ergänzende Maßnahme im Rahmen der Berufsausbildung in der Hauswirtschaft. Den Auszubildenden wird mit diesem Wettbewerb die Möglichkeit gegeben, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und ihre Leistungen zu messen. Das taten die Teilnehmer/innen auch mit großem Engagement, denn sie gehören zu den derzeit besten Auszubildenden in der Hauswirtschaft in Bayern und haben sich mit einem besonders guten Notendurchschnitt für diesen Landeswettbewerb qualifiziert. Organisiert wurde er vom Bayerischen Landesausschuss für Hauswirtschaft (BayLaH) e.V. Die Besten dieses Wettbewerbs qualifizieren sich zur Teilnahme bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft in der Hauswirtschaft im November 2025 in

Linz (Rheinland-Pfalz).

Ministerin Kaniber: Hauswirtschaft ist ein Grundpfeiler in unserer Gesellschaft

Staatsministerin Michaela Kaniber übernahm die Schirmherrschaft des Wettbewerbs. Sie grüßte mit einer Videobotschaft die Teilnehmenden. In dieser bestätigte sie, dass das Motto gut gewählt ist:

„Nachhaltig in die Zukunft gehen, Ressourcen schonen, jeder spricht davon, doch die Hauswirtschaft

macht es.“ Sie bedankte sich ganz herzlich für die großartige Arbeit, welche die hauswirtschaftlichen

Fachkräfte täglich leisten, denn die Hauswirtschaft ist ein Grundpfeiler in unserer Gesellschaft.

Sabine Dittmar, Staatssekretärin MdB, begrüßte alle Teilnehmenden und Anwesenden. „Die Champions League der Hauswirtschaft fand an diesem Wochenende in Münnerstadt statt und in diesem Wettbewerb ging es nicht nur gegeneinander, sondern auch Teamplayer waren gefragt. Sie haben heute das Tor getroffen! Sie haben den Beruf der Zukunft!“, waren einige Ihrer Aussagen.

Als ehemalige Schülerin des BBZ, wo Sabine Dittmar ihre Ausbildung in der Kinderpflege absolvierte, schwärmte sie von dem Flair, Respekt und dem Geist der Schule, welche bis heute erhalten geblieben sei. Sie

stellte in ihrer Rede heraus, dass die heute Teilnehmenden die Experten in der Haushaltsführung sind

und beglückwünschte sie zum heutigen Erfolg.

Beste Hauswirtschafts-Azubis in Bayern: Siegerin kommt 2025 aus München

Die Siegerinnen des 58. Bayerischen Landesleistungswettbewerbs sind:

Platz Tamara Kochon (Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Theresia Gerhardinger

des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e. V., München Foto: rechts)

2. Platz Theresa Mayer (BSZ Miesbach, Foto: zweite von rechts)

3. Platz Amelie Skupin (Staatliche Berufsschule Ostallgäu mit Berufsfachschule für Ernährung

und Versorgung, Foto: zweite von links)

4. Platz Emma Gottswinter (Staatl. Berufsschulzentrum Regensburger Land, Foto: links).

Foto: BayLaH

