Deutscher Hauswirtschaftskongress fördert Nachwuchstalente

Am 2. und 3. Juni 2025 findet in Köln der 3. Deutsche Hauswirtschaftskongress statt. Sie können dabei helfen, junge Talente zu fördern und die Hauswirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Wir erklären, wie es geht.



Bei der Aktion geht es darum, engagierte Talente finanziell zu unterstützen. Somit können diese auf dem Kongress in Köln wertvolle Erfahrungen sammeln. Außerdem ist es möglich, dass sie sich in der hauswirtschaftlichen Community vernetzen und ihr Wissen erweitern. Auf diese Weise soll die nächste Generation von Fachkräften in der Hauswirtschaft gefördert und gestärkt werden.



Deutscher Hauswirtschaftskongress: Zukunft gestalten – mit Ihrer Spende

„Jeder Betrag hilft. Je mehr Spenden wir erhalten, desto mehr Nachwuchskräften können wir die Teilnahme am Kongress ermöglichen.“ Das sagt Ursula Schukraft, Präsidentin beim Deutschen Hauswirtschaftsrat e. V. Sie bittet darum, die Spende möglichst bald zu überweisen. Und das mit dem Vermerk „Nachwuchssponsoring Hauswirtschaftskongress 2025“ auf das Konto des Deutschen Hauswirtschaftsrats (IBAN DE38 6009 0100 0649 5600 19 bei der Volksbank Stuttgart).

Selbstverständlich erhalten die Spender eine Spendenbescheinigung. Spender*innen ab 50 Euro werden auf Wunsch namentlich auf einer Spendentafel erwähnt (bei Zustimmung). Zum großen Branchen-Event des Jahres in Köln werden über 250 Teilnehmerinnen erwartet. Außerdem werden internationale Gäste dabei sein, wie die Präsidentin des IFHE (Welthauswirtschaftsverband).



Das Fachmagazin rhw management ist offizieller Medienpartner beim 3. Hauswirtschaftskongress am 2. und 3. Juni 2025 in Köln. Die meisten der hauswirtschaftlichen Verbände verzichten 2025 bewusst auf ihre eigenen Jahrestagungen. Denn beim 3. Deutschen Hauswirtschaftskongress am 2. und 3. Juni 2025 im Maternushaus in Köln wird sich die Branche vereint treffen.



Am Rhein sollen zwei inspirierende Tage mit einem interessanten Programm neue Horizonte eröffnen. „Nutzen Sie diese Chance, Ihre Strategien zu erweitern, um die Zukunft aktiv mitzugestalten. Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren neu definieren!“. Das sagte Ursula Schukraft, Präsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrats e. V. Zu dem Kongress werden über 250 Teilnehmer*innen in Köln erwartet. Bisher fand der Kongress in Berlin und Hannover statt.



Deutscher Hauswirtschaftskongress: Sieben Foren, um den Austausch zu vertiefen



In den sieben Foren werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten Deutschen Hauswirtschaftskongresses aufgerufen, gemeinsam die Antworten auf die Zukunftsfragen der Hauswirtschaft zu entwickeln.

1: Wandel mit künstlicher Intelligenz

2: Haushaltsnahe Dienstleistungen im digitalen Wandel

3: Wandel ist Handeln

4: Teaching the world

5: Gemeinschaftsverpflegung

6: Wandel in Köpfen und Töpfen (Beispiel Dänemark)

7: Wandel in der stationären Versorgung



Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Sie beträgt 239 Euro Teilnahmegebühr für DHWiR-Mitglieder für zwei Tage inkl. Tagungsverpflegung, sonst 299 Euro. Außerdem kann eine Teilnahme an einem französischen Liederabend mit Netzwerken und Grillen für 74 Euro hinzugebucht werden unter



www.hauswirtschaftskongress.de