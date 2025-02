Bauen und Hauswirtschaft: Neuer Leitfaden

Seit März 2025 gibt es einen neuen 66-seitigen Praxisleitfaden zum Thema Bauen und Hauswirtschaft. In der praxisorientierten Veröffentlichung des Diakonischen Werk Baden-Württemberg heißt es wie folgt: Vorausschauend handeln statt hinterher jammern!

In der Hauswirtschaft gibt es beim Thema Bauen viel zu beachten. Dazu gehören wie die Anpassung an Gesetzesänderungen, Nachhaltigkeit. Zudem auch, wie die Hauswirtschaft in einem Gebäude sichtbar gemacht werden soll. Alltagsnutzen vor architektonischen Extras ist die Devise. Doch klar, Förderrichtlinien setzen Grenzen und auch das Geld. Denn wie heißt es so schön in einem Sprichwort: „An der Kasse stirbt der Traum“.

Fachtagung im Jahr 2023 in Stuttgart war der Startschuss

Eine Fachtagung im Jahr 2023 in Stuttgart war der Startschuss für den heutigen Praxisleitfaden mit hauswirtschaftlicher Expertise. Hier kamen Architekten und Hauswirtschaftsleitungen zusammen.

„Architekten müssen und wollen wissen, was die Hauswirtschaft braucht. Dazu gehört auf jeden Fall die Prozess- und Funktionsbeschreibung, denn das ist das A und O und die Grundlage für die Funktionsräume“, erläutert HWL Renate Wörner, Leiterin der Arbeitsgruppe Bauen in der AG Hauswirtschaft in Württemberg. Gefragt sind Maße und Anschlusswerte für fest installierte Geräte, damit die Maschinen bei der Anlieferung überhaupt durch die Tür passen, außerdem die Maße von losen Einrichtungsgegenständen und Geräten, und wo im Gebäude die Hauswirtschaftsräume überhaupt liegen sollen.

Bauen und Hauswirtschaft: Prozess- und Funktionsbeschreibung ist wichtig

„Wir müssen den Fuß in der Tür haben, bevor der Architekt den Bleistift hebt“, stellt Projektleiterin Ursula Schukraft klar. „Denn wenn die Betonwände erst einmal stehen, haben wir keinen Einfluss mehr.“

Bei einem eigenen Bauprojekt in der Diakonie Stetten hat Renate Wörner beobachtet, dass es durchaus die Architekten sind, die die Hauswirtschaft angetrieben haben. „Das, was wir zusammengefasst haben, wollten unsere Architekten vorher wissen. Sie sind ja auch nicht scharf auf das Gemurre hinterher“, so Wörner. Es könne aber auch sein, dass Systeme, Abläufe und Methoden in der Hauswirtschaft überdacht werden müssen, wenn die Räume es nicht zulassen.

Leitfaden ab sofort hier erhältlich

Der neue Praxisleitfaden „Bauen in, mit und für soziale Einrichtungen“ kann ab sofort in gedruckter Form zum Preis von 19,95 Euro plus 2,00 Euro Porto hier bestellt werden unter www.fachmedien-direkt.de

Leitung der Arbeitsgruppe und Redaktion: Ursula Schukraft, Diakonisches Werk Württemberg

Autor*innen: Christian Fritz, Samariterstiftung; Christine Lang, Die Zieglerschen; Gabriele Maile, Karlshöhe Ludwigsburg; Sabine Neuffer, Johannes-Diakonie Mosbach; Renate Wörner, Diakonie Stetten

