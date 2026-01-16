Fachbücher
Bakterien und Viren: BfR-Kinderbuch in Englisch

von | Jan. 16, 2026 | Neu

Lebensmittelsicherheit kinderleicht erklärt: Das BfR-Kinderbuch „Luis‘ und Mayas Abenteuer im Schrumpflabor: Auf Spurensuche in der Küche“ ist nun auch in englischer Sprache erhältlich.

Nachdem die deutsche Version bereits großen Anklang gefunden hat, können jetzt auch englischsprachige Kinder auf Entdeckungsreise gehen. Mit großen Illustrationen und spannenden Texten tauchen Luis und Maya gemeinsam mit der freundlichen Bazille Fred in die Welt der Bakterien und Viren ein. Sie erfahren, warum regelmäßiges Händewaschen wichtig ist, wie sich Bakterien in der Küche verbreiten und wie der Kühlschrank richtig eingeräumt wird.

Entdeckungsreise in die Welt der Bakterien und Viren

„In Deutschland erkranken jährlich 100.000 Menschen durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Das ist besonders gefährlich für Kinder, da ihr Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt ist. Unser Kinderbuch hilft den Jüngsten, sich vor lebensmittelbedingten Erkrankungen zu schützen“, erklärt BfR-Präsident Professor Andreas Hensel. „Während die Kinder Detektivarbeit leisten, lernen sie spielerisch, warum Küchenhygiene so entscheidend ist.“

Hier geht es zur Veröffentlichung und dem kostenlosen Download.

