Die ALTENPFLEGE, Leitmesse der Pflegebranche, setzt auch 2025 ihre Erfolgsgeschichte fort. Mit einem neuen Ausrichter und bewährten Kooperationspartnern soll Nürnberg wieder Themen von Pflege und Hauswirtschaft in den Mittelpunkt rücken.

Die ALTENPFLEGE 2025 findet vom 8. bis 10. April 2025 in Nürnberg statt. Sie ist nicht nur die Leitmesse der Pflegebranche, sondern auch ein zentrales Ereignis für alle Fachkräfte und Akteure der Hauswirtschaft. Besonders die Hauswirtschaft rückt bei dieser Veranstaltung in den Fokus. Denn sie ist ein oft unterschätzter, aber essenzieller Bestandteil der Alltagsgestaltung in der Pflege.

Altenpflege 2025 in Nürnberg: Hauswirtschaft als Schlüsselbereich

Hauswirtschaftliche Dienstleistungen spielen in Pflegeeinrichtungen und im ambulanten Bereich eine entscheidende Rolle. Sie sichern nicht nur die Lebensqualität der Bewohner und Patienten, sondern tragen auch maßgeblich zu ihrem Wohlbefinden bei. Die ALTENPFLEGE 2025 bietet der Hauswirtschaft eine Bühne. Hier kann sie ihre zentrale Bedeutung zu unterstreichen und den Austausch über neue Entwicklungen in diesem Bereich zu fördern.

Von modernen Reinigungstechnologien über nachhaltige Konzepte in der Verpflegung bis hin zu digitalen Lösungen für die Organisation. Die Messe wird eine breite Palette an Innovationen präsentieren, die den Alltag in der Hauswirtschaft revolutionieren können. Besonders die Themen Nachhaltigkeit, Effizienzsteigerung und Fachkräftemangel werden im Mittelpunkt stehen. Besucher können sich in zahlreichen Fachvorträgen und Workshops über die neuesten Produkte und Dienstleistungen informieren. Diese wurden speziell für die Hauswirtschaft entwickelt. Dafür werden die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft Bayern (KoHw) sowie die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft wieder ein dreitägiges Forum planen. Und das mit vielen Vorträgen und Messerundgängen den Altenpflege 2025 in Nürnberg heißt auch: Hauswirtschaft als Schlüsselbereich.

AVENEO – Raum für Innovationen

Schlendern Sie auch 2025 durch die Innovationskraft der Pflegebranche im AVENEO-Park. Rund 50 Startups und Innovatoren präsentieren ihre wegweisenden Produkte und Dienstleistungen. Von Assistenzrobotern, Schutzwesten bis hin zu neuen Ansätzen in der Personalgewinnung – die Vielfalt ist sicherlich auch im April 2025 wieder beeindruckend.

www.altenpflege-messe.de

Foto: NürnbergMesse / Heiko Stahl

