Ab 2022: Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft

In der neuen, vierteiligen rhw-Online-Seminarreihe „Nachhaltigkeit als Zukunftsthema in der Hauswirtschaft“ mit M. Christine Klöber werden ab Januar 2022 unter anderem für die Praxis passende Checklisten und Abläufe vorgestellt.

Ziel der modular aufgebauten Reihe mit Referentin M. Christine Klöber (KlöberKASSEL) ist es, dass die Hauswirtschaft sichtbar zur Nachhaltigkeit Position bezieht und zukunftsorientierte Prozesse gestalten kann. Mit Abschlusszertifikat „Verantwortliche für Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft“, wenn alle vier einstündigen Module absolviert werden. Dies gilt für Teilnehmer*innen, die an allen vier Modulen live teilgenommen haben. Unabhängig davon können Sie alle Module auch als Videos buchen.

Die Live-Termine finden jeweils statt am dritten Montag des Monats von 13.00 bis 14.00 Uhr.



17. Januar 2022

Nachhaltigkeit als Zukunftsthema in der Hauswirtschaft

(Einführung und Modul 1)



21. Februar 2022

Nachhaltige Steuerungsinstrumente in der Reinigung

(Modul 2)



21. März 2022

Nachhaltige Steuerungsinstrumente in der Wäschepflege und -hygiene

(Modul 3)



25. April 2022

Nachhaltige Steuerungsinstrumente in der Verpflegung

(Modul 4)



Anmeldung unter www.rhwonline.de/kurse

Gebühr: 39,- Euro pro Modul als Vorzugspreis für Abonnenten von „rhw management“ / „rhw praxis“ sowie Mitglieder im Berufsverband Hauswirtschaft e. V. / MdH e. V., sonst 49,- Euro. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.