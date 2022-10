Video zur Gastro-Mehrwegpflicht ab 2023

Es war eines der Top- Themen beim diesjährigen 10. rhw-Erfolgstag 2022: die Mehrwegpflicht für die Gastronomie ab 1. Januar 2023. Doch was genau heißt das? Ein neues Video gibt einen guten Überblick.

Wer ist „kleiner“ Betrieb nach dem Gesetz, wer „großer“ Betrieb und hat demzufolge andere Mehrweg-Pflichten? Welche Mahlzeit muss immer in ein Mehrweggefäß und was nicht? Welche Besonderheiten sind bei dem zweiten Geschirrkreislauf mit to go-Behältern im Betrieb zu beachten? Und was ist besonders beim Spülen von Kunststoff?

Viele Aspekte sind zu beachten. Antworten, Kniffe und Tipps gibt es jetzt im aktuellen Videotutorial, erstellt im Auftrag von Meiko in Kooperation mit vtechnik Planung. Mit dabei: Praxiseinblicke in drei Betriebe, in die Tin Tin Bar in Stuttgart, zum Eventcaterer CupStack und ins nachhaltig wirtschaftende Studierendenwerk Gießen. Die Gießener sind Vorreiter bei Mehrweggeschirr, haben schon seit 2004 ein Tassenpfand und seit über einem Jahr gute Erfahrungen mit einem pfandfreien und App-basierten Mehrwegsystem.

Direkt zum Videotutorial geht es hier: www.mehrweg-tutorial.cook-n-look.de

Foto und Copyright: Greenbox