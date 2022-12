Video- und Seminar-Tipps zur neuen Leitlinie 2022/2023

Die Autorin der Leitlinie Wenn in sozialen Einrichtungen und Diensten gekocht wird, Martina Feulner, wird in zwei Online-Seminaren am Mittwoch, den 18. Januar 2023, und Dienstag, den 31. Januar 2023 (jeweils in zwei Stunden von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr), die wichtigsten Tipps zur Anwendung der 490 Seiten starken Leitlinie vermitteln.

Auf Wunsch kann Martina Feulner mit den Teilnehmer:innen auch eine Einordnung der jeweiligen Küchen in die für die Maßnahmen passenden Kategorie der Leitlinie live vornehmen. Dadurch erfahren die Teilnehmer:innen direkt, welche Hygieneregeln dann für sie gelten. Hinzu kommt viel Zeit für Fragen und Austausch. Hier geht’s zur Anmeldung.

In der Mediathek von der VNM-Akademie ist ab sofort das einstündige Basis-Video zur Leitlinie Wenn in sozialen Einrichtungen und Diensten gekocht wird von Martina Feulner verfügbar. In 45 Minuten werden wesentliche Grundzüge zum Werk und dem Anerkennungsverfahren vorgestellt.

Im direkt sich anschließenden etwa 15-minütigen fachlichen Austausch über die neue Leitlinie kommen auch Gäste wie Dr. Dieter Bödeker, Prof. Dr. Ulrike Kleiner, Carola Reiner und Führungskräfte der Hauswirtschaft mit ihren Anmerkungen, Tipps und Fragen zu Wort. Eine gute Grundlage, um die umfangreiche Leitlinie in ihrer Bedeutung für die Hauswirtschaft noch besser einzuordnen.

Hier können Sie das Video erwerben.