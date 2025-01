Reinigung Parkettboden Büfett: Frage des Monats 1-2/25

In unserer Einrichtung haben wir im Speisesaal einen neuen Parkettboden, doch am Büfett und im Eingangsbereich sind die ersten Abnutzungserscheinungen zu sehen. Wir reinigen täglich trocken und gelegentlich nebelfeucht. Ein Parkett soll ja nicht nass gereinigt werden. Doch was können wir tun, um den Parkettboden zu schützen?

Antwort von Andreas Carl

Vielen Dank für Ihre Frage. So ein Parkettboden ist robust und sehr langlebig. Bei guter und richtiger Pflege können Sie den Boden über viele Jahre bis Jahrzehnte in einem sehr guten Zustand erhalten.

Doch es ist richtig, dass ein Holzboden als Naturprodukt, egal ob geölt, gewachst oder versigelt, immer wasserempfindlich ist. Holz quilt und Holz verfault bei Nässe.

Und dennoch muss so ein Boden, besonders im beanspruchten Bereich eines Speisesaales, auch immer wieder nass gereinigt werden, um eine Pflege aufzubringen und um Verschmutzungen zu entfernen.

Reinigung Parkettboden am Büfett: Stehende Nässe ist unbedingt zu vermeiden

So ein Parkett verträgt, wenn der Schutz auf der Oberfläche ist, durchaus eine Nassreinigung. Nur stehende Nässe ist unbedingt zu vermeiden.

Für den Schutz der Oberfläche bietet der professionelle Reinigungsmittelmarkt sehr gute Pflegeprodukte. Es ist eine Nassreinigung mit Pflegprodukten zu empfehlen. Beim Reinigen darf keine stehende Nässe bleiben. Das können Sie mit gut präpariertem Mopp und/oder mit dem Nachreinigen mit einem trockenen Mopp erreichen. Wichtig ist auch eine gleichmäßige Verteilung der „Nässe“!

An exponierten Stellen, wie dem Eingangsbereich und dem Buffet ist eine zusätzliche Pflege notwendig. Denn in diesen Bereichen wird die Pflegeschicht besonders stark beansprucht und abgetragen.

Diese Pflege erreichen Sie am besten durch das Cleaner-Verfahren. Und das geht so: Beim Polieren wird an den exponierten Stellen Mittels Sprühkännchens wird zusätzlich ein Pflegeprodukt aufgebracht und auspoliert. Das kann in stark beanspruchten Bereichen sogar wöchentlich notwendig sein. Doch der Aufwand lohnt sich und ist mit etwas Übung gar nicht so groß. Denn der Boden bleibt durchs Cleanern und Polieren sauber und geschützt. Außerdem bietet er nun nur sehr wenig Haftung für neuen Schutz. Das erleichtert die tägliche Reinigung deutlich und der Mopp „tanzt“ wie von selbst über die Fläche.

Die ganze Antwort lesen Sie in rhw management 1-2-2025

Kennen Sie schon unseren Facebook-Auftritt ?

Jede Woche viele weitere, wichtige und unterhaltsame News und Austausch mit Kolleginnen aus der Hauswirtschaft!

Sie haben berufliche Fragen aus Ihrer Praxis und brauchen eine Lösung? Das rhw-Expertenteam hilft Ihnen kostenlos, wenn Sie Abonnentin der rhw management sind. Sie erreichen das Team per E-Mail an die Redaktion (siehe Kontakt) – wir versuchen, Ihre Anfrage innerhalb von 14 Tagen beantworten zu lassen! Danke!