Reinigung blitzgescheit: Erstes Feedback ist da

Im Juli 2025 ist der neue rhw-Praxisleitfaden „Reinigung blitzgescheit“ (36 Seiten) von Andreas Carl erschienen. Erste positive Leserstimmen von Lehrkräften, Dienstleitern und Anwendern haben Autor und Redaktion dazu erhalten.

Reinigung im Haushalt – das wird hier fachlich versiert und verständlich dargestellt. Genau das ist das Ziel dieses Ratgebers, geschrieben vom Reinigungsexperten und erfahrenen Autor Andreas Carl. Dazu wird die beliebte Artikelserie „Reinigung blitzgescheit” aus der Fachzeitschrift rhw management vollständig veröffentlicht. Die Beiträge wurden dabei überarbeitet, gestrafft, aktualisiert und noch um einen Bonus-Teil erweitert.

„Reinigung blitzgescheit” wird jedoch nicht nur für die Arbeit im Haushalt genutzt. Das neue Werk wird auch im Unterricht einiger Hauswirtschaftsschulen sowie zu Schulungszwecken in der Eingliederungshilfe verwendet. Denn immer mehr Quereinsteigern in der Hauswirtschaftsbranche fehlt es an grundlegendem Wissen! Auch Hauswirtschaftsleiterinnen und Fachkräfte in Mutter-Kind-Kliniken planen, das Konzept von „Reinigung blitzgescheit” für ihre Gäste zur Bewältigung des Alltag nach Ende der Kur einzusetzen.

Diese Lücke soll nun mit „Reinigung blitzgescheit” geschlossen werden. Und das Ganze praxiserprobt mit vielen Tipps des seit 25 Jahren als Berater für die Gebäudereinigung tätigen rhw-Experten Andreas Carl aus Nürnberg.

„Reinigung blitzgescheit” enthält grundlegendes Fachwissen auf 36 Seiten.

Reinigung blitzgescheit: Erstes Feedback sehr positiv

Hier einige der Leserstimmen, die Autor Andreas Carl und die Redaktion von Lehrkräften, Dienstleitern und Anwendern aus Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen bisher erreicht haben:

„Oh krass, ich habe grad mal den neuen Ratgeber von Andreas Carl gelesen. Ich liebe ihn dafür.“

„Das sollte echt als Pflichtlektüre in der Schule verteilt werden. Wie viel Stress mir das mit so vielen Mitbewohnern, Arbeitskollegen etc. erspart hätte?“

„Neben unserem Wort als Meisterinnen haben wir nun auch ein handhabbares Material für unsere ehrenamtlichen Haushalthelfer. Der erste Eindruck ist sehr positiv.“

„Als Theorielehrkraft gefällt mir das Sonderheft sehr gut!“

„Es gibt einfach so viele Menschen, die das gar nicht können oder wissen, weil es solche Anleitungen einfach nicht gibt.“

„Dringend brauchen wir dieses Heft für die Schulungen, die wir mit unseren Haushalthelfern durchführen müssen und wollen.“

„Respekt: es ist Ihnen gelungen, viele Reinigungsthemen mit viel Fachlichkeit und Praxisbezug kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Mit Sicherheit werde ich dieses Material im Unterricht bei unseren Hauswirtschafts-Azubis und Meisterinnen einsetzen.“

Foto: Mit einem Reinigungsstein im Feuchten verschmutze Fliesen im Bad radieren (Andreas Carl, aus dem Leitfaden)

Sie können den Praxisleitfaden als E-Pub (14,90 Euro) oder gedruckte Version (17,90 Euro) bestellen im Medienshop. Bei Bestellungen von Schulen über 10, 20 bzw. 50 Exemplaren sind Mengenrabatte (Lehrmaterial-Preis) möglich.

