Fachbücher
Header-rhw-management
Logo des Fachmagazins rhw management
Menü
M

Neue US-Ernährungsempfehlungen

von | Jan. 16, 2026 | Neu

Am 7. Januar 2026 haben die Gesundheitsbehörden der USA, nämlich das U.S. Department of Health & Human Services und das U.S. Department of Agriculture, ihre neuen US-Ernährungsempfehlungen veröffentlicht. Da die Empfehlungen alle fünf Jahre aktualisiert werden, dienen sie als zentrale Grundlage sowohl für die Politik als auch für Ernährungsleitlinien in den USA.

Die Basis der US-Empfehlungen bildet ein umfangreicher wissenschaftlicher Bericht. Dieser wurde von Expert*innen erstellt, wobei systematische Literaturrecherchen und Modellierungen angewandt wurden. Allerdings bemängeln Kritikerinnen die fehlende Transparenz. Denn es bleibt unklar, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse in konkrete Empfehlungen übersetzt wurden. So spricht die American Society for Nutrition von „mangelnder Nachvollziehbarkeit hinsichtlich Methoden, Ansätzen und Zielen der Überprüfungen“.

Darüber hinaus zeigen sich Widersprüche auch in der neuen Ernährungspyramide. Beispielsweise sollen Vollkornprodukte täglich in zwei bis vier Portionen verzehrt werden. Jedoch erscheinen sie in der Pyramide nur in einem kleinen Segment. Ebenso gibt es Inkonsistenzen bei Proteinen. Während eine Vielfalt an pflanzlichen und tierischen Quellen empfohlen wird, dominiert dennoch Fleisch in der Pyramide.

Unterschiede der US-Empfehlungen bei der Proteinzufuhr

Im Vergleich zu den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zeigen sich mehrere Parallelen. So setzen beide Empfehlungen auf Vollkorn, Obst und Gemüse. Hinzu kommen Wasser statt zuckerhaltiger Getränke und eine Begrenzung von Zucker und Alkohol. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Unterschiede, insbesondere bei der Proteinzufuhr. Die USA empfehlen 1,2–1,6 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht, während der DGE-Referenzwert bei 0,8 g liegt. Für einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen einer höheren Proteinzufuhr gibt es bislang keine Evidenz.

Auch der Ableitungsprozess unterscheidet sich deutlich. Während die DGE ihre Empfehlungen transparent auf Basis wissenschaftlicher Studien entwickelt. Dazu gehören ein mathematisches Optimierungsmodell und ein offener Konsultationsprozess. Ebenso fließen dabei Gesundheit, Umwelt und die deutschen Verzehrgewohnheiten ein. In den USA hingegen scheinen Nachhaltigkeitsaspekte bislang nicht systematisch berücksichtigt zu werden.

Die DGE betont deshalb: Nur unabhängige und nachvollziehbare wissenschaftliche Evidenz schafft Vertrauen in Ernährungsempfehlungen, und sie ist zugleich unverzichtbar für Politik, Fachpraxis und die Bevölkerung.

Grafik: Department of Health and Human Services HHS

Das könnte Sie auch interessieren:

Steuerentlastung für Gastronomie

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur
Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

fachbuecher-hauswirtschaft-shop

Weitere Beiträge

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

Am 22. Oktober 2025 findet das mittlerweile 23. rhw-Hygieneforum erneut als Online-Veranstaltung statt. Moderiert wird es von Robert Baumann, Chefredakteur von rhw management. Die Teilnehmenden erwartet ein spannender Tag voller...

mehr lesen
Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Immer wieder wünschen Sie sich, liebe rhw-Leserinnen, Erweiterungen oder die Originaltabellen aus den rhw-Artikeln. Diesem Wunsch kommen wir nun nach mit unserem "rhw-Werkzeugkoffer". Im rhw-Werkzeugkoffer befinden sich...

mehr lesen
Neue FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen

Neue FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen

Ab dem 1. August 2026 bietet die Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule einen neuen Bildungsgang an: die FOS Ernährung und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Ernährung. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich...

mehr lesen
Bakterien und Viren: BfR-Kinderbuch in Englisch

Bakterien und Viren: BfR-Kinderbuch in Englisch

Lebensmittelsicherheit kinderleicht erklärt: Das BfR-Kinderbuch „Luis‘ und Mayas Abenteuer im Schrumpflabor: Auf Spurensuche in der Küche“ ist nun auch in englischer Sprache erhältlich. Nachdem die deutsche Version bereits...

mehr lesen
Steuerentlastung für Gastronomie

Steuerentlastung für Gastronomie

Vielerorts leidet die Gastronomie unter Umsatzeinbußen. Hohe Kosten für Energie, Miete und Lebensmittel führen zu steigenden Preisen, was viele Gäste abschreckt. Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes setzten...

mehr lesen
Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Im aktuellen Schwerpunkt dreht sich alles um Hygiene und Lagerwirtschaft. Praxisnah und kompakt zeigt die neue rhw praxis, wie Einrichtungen in der Hauswirtschaft nachhaltiger, effizienter und kostensparender arbeiten können....

mehr lesen
Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat lädt zum dritten Mal zur bundesweiten Aktionswoche Hauswirtschaft ein! Unter dem Motto „Hauswirtschaft für (d)eine bessere Zukunft!“ richtet sich der Blick vom 16. bis 21. März 2026 auf die...

mehr lesen
Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt eindringlich vor den möglichen Folgen des laufenden Biozid-Verfahrens der Europäischen Union, das Ethanol als Wirkstoff in Hand- und Flächendesinfektionsmitteln faktisch verbieten...

mehr lesen