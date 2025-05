Neue Meisterinnen der Hauswirtschaft in Baden-Württemberg

Feierliche Stimmung herrschte am 15. Mai 2025. Es wurden die Meisterbriefe im Beruf Hauswirtschaft in der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell überreicht. Insgesamt 26 neuen Meisterinnen konnte Regierungspräsident Klaus Tappeser zum Meistertitel in ihrem Berufsstand gratulieren.

Die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft bot einen würdevollen Rahmen für die feierliche Übergabe der Meisterbriefe der neuen Meisterinnen im Beruf Hauswirtschaft. Die neuen hauswirtschaftlichen Leistungsträgerinnen sowie deren Partner, Eltern und Freunde waren Gäste. Eingeladen hatte des Regierungspräsidiums Tübingen. Es organisiert die zentrale landesweite Meisterbriefübergabe im Beruf Hauswirtschaft.

Neue Meisterinnen der Hauswirtschaft von Regierungspräsident begrüßt

Begrüßt wurden sie von Regierungspräsident Klaus Tappeser. Er gratulierte den neuen Meisterinnen herzlich. In seiner Begrüßungsrede hob er die hohe berufliche Qualifikation der neuen Meisterinnen hervor. „Der Meistertitel steht nicht nur für eine hohe Qualifikation und Fachkompetenz in einem wichtigen Bereich des täglichen Lebens. Er trägt auch dazu bei, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und ist somit ein essentieller Bestandteil der Gesellschaft,“ so Klaus Tappeser. Auch dankte er im Rahmen seiner Begrüßung allen, die sich an der Meisterfortbildung beteiligen. Er richtete seinen Dank insbesondere an die Lehrkräfte der staatlichen und privaten Einrichtungen. Diese berieten die Kandidatinnen auf die Meisterprüfung vor. Ebenfalls dankte er den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern. Diese bringen immer wieder ihre berufliche Erfahrung und ihr praktisch fundiertes Wissen in die Prüfung mit ein. Und sie sind damit eine große Stütze für die Kandidatinnen.

Von der Chemie zur Kunst der Reinigung

Prof. Dr. Benjamin Eilts von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hielt seinen anschließenden Festvortrag zum Thema „Von der Chemie zur Kunst der Reinigung: Wissenschaft und Feinsinn für perfekte Sauberkeit“. In seinem Vortrag stellte er die Frage auf, ob Sauberkeit ein alltägliches Bedürfnis oder eine Selbstverständlichkeit sei. Er erläuterte, dass hinter perfekter Reinheit weit mehr als nur Wasser und Seife stecken. Er betonte, dass es vielmehr eine Wissenschaft sei, die auf präzisen chemischen Prozessen beruhe und zugleich eine Kunst, die Feinsinn und Sorgfalt erfordere.

Im Anschluss an den Festvortrag übergab Regierungspräsident Klaus Tappeser den neuen Jungmeisterinnen die Meisterbriefe und ermunterte sie, ihren Beruf mit Stolz auszuüben.

Die bisherige Präsidentin des LandFrauenverbands Marie- Luise Linckh und der Vertreter der Gemeinde Kupferzell und Vizepräsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg, Jürgen Maurer, hielten daraufhin ihre Grußworte.

Nach Auszeichnung der Jahrgangsbesten durch Regierungspräsident Klaus Tappeser führte SWR-Moderatorin Stefanie Molitor durch den sich anschließenden „Meistertalk“.

Hintergrundinformation:

Das Regierungspräsidium Tübingen ist landesweit für die Aus- und Fortbildung im Beruf Hauswirtschafter/in zuständig. Es organisiert daher auch die Meisterprüfung in diesem Beruf zentral für ganz Baden-Württemberg.

Im Prüfungsjahr 2024/2025 haben die Meisterprüfung für den Beruf Hauswirtschaft 26 Kandidatinnen bestanden.

Der Meistertitel hat in unserer Gesellschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert. Im Deutschen Qualifikationsrahmen steht der Meistertitel auf der gleichen Niveaustufe wie der Bachelorabschluss (Niveaustufe sechs).

