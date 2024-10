Anlässlich eines Festakts am 10. Oktober 2024 in München erhielten 36 Meisterinnen und zwei Meister der Hauswirtschaft ihre Meisterbriefe. Zudem wurden die besten Absolventinnen und der beste Absolvent aller hauswirtschaftlichen Fortbildungsberufe mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Hier mehr zu den Meisterbriefen Hauswirtschaft 2024 in Bayern.

Im Rahmen einer zentralen Festveranstaltung in Schloss Nymphenburg überreichten Regierungspräsident Dr. Konrad Schober sowie Regierungsdirektorin Maria Anzenberger vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 38 frisch gebackenen Meisterinnen und Meistern der Hauswirtschaft aus ganz Bayern ihre Meisterbriefe.

Mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung wurden zudem die 20 Prozent besten Absolventinnen und Absolventen aller hauswirtschaftlichen Fortbildungsberufe ausgezeichnet: Zu den Besten ihres Jahrgangs zählen vier Betriebswirtinnen für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, sieben Meisterinnen und ein Meister der Hauswirtschaft, eine Technikerin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, drei Dorfhelferinnen sowie eine Geprüfte Fachhauswirtschafterin.

Meisterbriefe Hauswirtschaft 2024 in Bayern: „Berufe der Hauswirtschaft haben Zukunft“

„Berufe der Hauswirtschaft haben Zukunft“, machte Regierungspräsident Dr. Schober in seinem Grußwort deutlich. „Denn in unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft werden Fachkräfte der Hauswirtschaft dringend benötigt! So stehen den Absolventinnen und Absolventen der hauswirtschaftlichen Fortbildungsberufe vielfältige Berufschancen zur Wahl. In hauswirtschaftlichen Betrieben, in Gastronomie und Hotellerie, in Einrichtungen für Senioren oder Kinder, als Lehrkräfte oder im eigenen Serviceunternehmen warten spannende und verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben. Neben der Meisterprüfung bietet das Berufsfeld Hauswirtschaft viele weitere Möglichkeiten, beruflich voranzukommen.“

Bayern zahlt Meisterprämie von 3.000 Euro!

Als deutliches Zeichen für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung erhalten die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen aller Fortbildungsberufe der Hauswirtschaft den Meisterbonus der bayerischen Staatsregierung in Höhe von aktuell 3.000 Euro. Es lohnt sich also, über eine Karriere in der Hauswirtschaft nachzudenken.

Mehr zu den Aus -und Fortbildungsmöglichkeiten im Berufsfeld Hauswirtschaft erfahren Sie unter www.berufe.hauswirtschaft.bayern.de