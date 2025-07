LAG HW Niedersachsen feiert: 10 Jahre

Die Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen (LAG HW Nds.) beging ihr zehnjähriges Jubiläum. Und das mit einer Festveranstaltung am 30. Juni 2025 mit geladenen Gästen im Niedersächsischen Landtag.

Anja Köchermann ist die Vorsitzende der LAG HW Nds. Sie begrüßte mehr als 50 Gäste der „Community Hauswirtschaft“ in Niedersachsen. Sie dankte insbesondere Carola Persiel. Diese ist Leiterin des Referats 107: Ernährung, Ernährungsnotfallvorsorge, Hauswirtschaft, für ihre langjährige aktive Unterstützung und die Übernahme der Moderation. Zudem dankte sie dem Forum Waschen für die informative Begleitausstellung und dem Organisationsteam.

Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt war Gründungsmitglied der LAG HW Nds. Die frühere Professorin in Osnabrück führte die Anwesenden durch die abwechslungsreiche Entwicklungsgeschichte des gemeinnützigen Vereins. Er vertritt als als Dachverband die professionelle Hauswirtschaft in Niedersachsen. Die Bandbreite des interdisziplinär ausgerichteten Berufsbildes der Hauswirtschaft wurde deutlich gemacht. Und zwar einerseits durch die unterschiedlichen Themen der bearbeiteten Projekte- Zudem durch die zahlreichen Veranstaltungen der LAG HW Nds. in den letzten zehn Jahren.

Nach dem Blick in die Vergangenheit präsentierte Prof. Dr. Sascha Skorupka von der Hochschule Fulda einen spannenden Einblick. Er zeigte die aktuelle technische Entwicklung für private Haushalte und deren Bedeutung für hauswirtschaftliche Arbeitsabläufe.

Jubiläum der LAG HW Niedersachsen: Landesministerin Miriam Staudte ist dabei

Miriam Staudte ist seit 2022 Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sie ließ es sich nicht nehmen, trotz einer vollen Agenda bei der Festveranstaltung vorbeizuschauen: „Die Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen e. V. setzt sich seit zehn Jahren unermüdlich für die Belange der Hauswirtschaft und damit für die Gesellschaft insgesamt ein. Sie schafft es, durch ihre Arbeit die Hauswirtschaft und ihre grundlegende Bedeutung in das Bewusstsein der Politik und Öffentlichkeit zu bringen und zu etablieren. Im vergangenen Jahr ist ihr dies mit dem Konzept zur Alltagsversorgung im ländlichen Raum gelungen. Dafür danke ich ihr. Ich danke allen Beteiligten und wünsche der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen e. V. weiterhin viel Erfolg!“

Der Nachmittag der Festveranstaltung war geprägt durch das Thema „Fit for Life“, das aktuelle Projektthema der LAG HW Nds. Die Anwesenden wurden nach einer Einführung von Anja Köchermann mittels der PINGO-Methode zu ihrer Einschätzung des Stellenwerts hauswirtschaftlicher Themen im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung in Kitas und Grundschulen befragt. Prof. Dr. Sascha Skorupka und Anja Köchermann stellten die Ergebnisse vor, die in einer Runde zur Diskussion gestellt wurden. Das Format der aktiven Beteiligung der Tagungsgäste ist ein Beispiel für die Offenheit der LAG HW Nds. auf dem Weg in die Zukunft.

Carola Persiel schloss mit dem Wunsch auf weitere aktive und so erfolgreiche Jahre in bewährter guter Kooperation der LAG HW Nds. mit dem Ministerium für für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und weiteren Ministerien und Verbänden.

Die Dokumentation der Tagung ist auf der Homepage der LAG HW Nds. zu finden:

www.lag­hw-nds.de/aktuelles.html.