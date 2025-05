Hochkalorische Ernährung bei Kindern: Frage des Monats Juni 25

Ich arbeite als HWL in einem Hospiz für Kinder. In meiner Einrichtung ist hochkalorische Ernährung bei Kindern immer wieder ein Thema. Unsere kleinen Gäste nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu versorgen, ist dabei eine Herausforderung. Ich habe im Internet zu diesem Thema nur wenig gefunden und wende mich daher jetzt an Sie, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Können Sie mir bitte erste praktische Tipps zum Thema hochkalorische Ernährung bei Kindern geben, wie man sie im Alltag einbaut, ob es von der Industrie neue Ideen gibt, vielleicht auch Schulungen und Kurse dazu? Vielen Dank!



Antwort von rhw-Experte Sascha Kühnau

Für eine hochkalorische Ernährung bei Kindern sind vier wesentliche, aufeinander aufbauende Schritte möglich und sinnvoll:



1. Auswahl und Angebot hochkalorischer Speisen

2. Verwendung hochkalorischer Zutaten bei der Zubereitung

3. Anreicherung mit hochkalorischen Pulvern (u.a. von Biozoon, Jonova)

4. hochkalorische Trinknahrungen.



Umsetzung: Hochkalorische Ernährung bei Kindern

Bei der Umsetzung dieser Schritte sind in der Praxis folgende Punkte zu beachten:

Anreicherung mit leicht verdaulichen energiedichten Lebensmitteln wie Milchfetten, fetthaltigen Zutaten wie Avocados für Saucen oder Zugabe von leicht verdaulichen Lebensmitteln wie Fruchtsäften, Fruchtgelees, Zucker oder püriertem Gemüse.

Diese Anreicherungspulver sind in der Regel Kohlenhydrat- oder Eiweißkonzentrate. Sie können in verschiedene Komponenten eingerührt werden. Dabei sind immer die Einschränkungen der vorliegenden Erkrankungen zu berücksichtigen.

Sie sind immer als Ergänzung nach den Mahlzeiten zu verwenden, damit die Mahlzeiten selbst nicht durch ein Sättigungsgefühl blockiert werden. Diese Trinknahrungen der diätetischen Hersteller können oft auch schonend als Dessert verarbeitet werden. Aufgrund der hohen Nährstoffdichte kann es bei rascher Aufnahme größerer Mengen schnell zu Durchfällen kommen.

In Absprache mit den behandelnden Ärzten kann in Ihrer Versorgungsform oft eine Energiezufuhr nach dem Lustprinzip erfolgen. Das bedeutet, dass die Energiezufuhr als absolutes Primat ohne Rücksicht auf die Ausgewogenheit der essenziellen Nährstoffe erfolgt. Angebot und Zubereitung werden dem untergeordnet. Spezielle Schulungen zu diesem Thema sind mir nicht bekannt, das Thema Mangelernährung wird meines Wissens nur für Senioren als Seminar angeboten.

Wenn es in den Kinderhospizen einen Arbeitskreis oder ähnliches gibt, kann ich Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot machen, um ihren Kolleginnen und Kollegen aus Küche und Hauswirtschaft ein praxisorientiertes Seminar anzubieten.

Mehr zum Thema lesen Sie in der aktuellen rhw management-Ausgabe 6/2025.

