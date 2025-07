Schülerinnen der Marien-Realschule in Kaufbeuren lernten im Juli 2025 Vielfalt des Berufsfeldes Hauswirtschaft kennen, und zwar mit den Themen Schuhe, Snacks und Schnittlauchblüten …

Anlässlich des Welttages der Hauswirtschaft 2025 veranstaltete das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit den Studierenden der Technikerschule für Ernährungs- und

Versorgungsmanagement einen spannenden Aktionstag an der Marien-Realschule Kaufbeuren unter dem Motto „Konsum.Beruf.Nachhaltig“. Rund 30 Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe nahmen an diesem besonderen Event teil.



Der alljährlich stattfindende Welttag Hauswirtschaft zielt darauf ab, auf die Bedeutung der Hauswirtschaft aufmerksam zu machen, Bildung und Ausbildung in diesem Bereich zu fördern und das Bewusstsein für die vielfältigen Aufgaben des Berufsfeldes zu schärfen.

Hauswirtschaft: Kaufbeuren goes Realschule: Schuhe, Snacks und Schnittlauchblüten

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen drei abwechslungsreiche und praxisbezogene Themenblöcke: Vom nachhaltigen Schuhkauf und ihrer Pflege über die Vielfalt des Schnittlauchs bis hin zur Lebensmittelresteverwertung.

Alles alltägliche, und nichtsdestotrotz nützliche Themen, die den Schülerinnen halfen, die Aufgaben einer Hauswirtschafterin oder eines Hauswirtschafters besser zu verstehen.

Die Küchen-Gruppe befasste sich mit dem Thema Resteverwertung und überlegte zunächst, welche Lebensmittel gerade nach der Winterzeit übrigbleiben und was man zum Beispiel aus den übriggebliebenen Nüssen, Rosinen, Kakao und Haferflocken zubereiten könne. Die Lösung war schnell gefunden: Ein nachhaltiger Pausensnack soll es sein. Also wurden die Zutaten unter Anleitung der Studierenden der Technikerschule vermengt, geformt und in Kakao gewendet. Das Ergebnis waren schmackhafte Energiebällchen, die sogleich verköstigt wurden.



Ein weiterer Themenblock behandelte den vielfältigen Einsatz von Schnittlauch als Lebensmittel sowie auch als Dekoration. Kostproben von Schnittlauch-Pesto und Schnittlauch-Brot, garniert mit dessen essbaren Blüten, begleiteten den Vortrag der Referentinnen über die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des

Küchenkrauts. Anschließend durften die Schülerinnen selbst Hand anlegen und ihren eigenen Schnittlauch in mitgebrachten Joghurtschälchen ansäen.



Schuhe und Hauswirtschaft? Von wegen „verstaubt“ und aus der Mode!



Die dritte Station widmete sich dem Schuhkauf und ihrer Pflege. Die Schülerinnen erfuhren, was einen nachhaltigen Schuh ausmacht, welche Materialien umweltfreundlich sind und welche Faktoren die Langlebigkeit von Schuhen beeinflussen. Zudem wurden wichtige Aspekte des Online-Shoppings und

verschiedener Zahlungsmethoden, wie z.B. „Buy now, pay later“ thematisiert. Das Highlight war aber der praktische Teil der Station, bei dem die Teilnehmerinnen ihre mitgebrachten Sneakers eifrig mit einem „Schmutzradierer“ behandelten und dabei den geliebten Schuhen zu neuem Glanz verhalfen.



Am Ende des Aktionstages informierte Beraterin für Bildungsfragen, Inge Habel über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Hauswirtschaft und betonte, welch interessante berufliche Perspektiven und Karrierechancen in der Hauswirtschaft möglich sind. Zum Beispiel bietet die Technikerschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement die Möglichkeit sich zur Führungskraft mit Ausbildereignung in der Hauswirtschaft fortbilden zu lassen, um damit neue spannende Verantwortungsbereiche übernehmen zu können. Ein Quiz rundete den Aktionstag ab und zeigte, wie interessiert die Schülerinnen der Marienrealschule die vielen Infos aufnahmen.

Für Marleen Hummel, Lehrerin an der Technikerschule Kaufbeuren und Organisatorin des Aktionstages, war der Tag ein voller Erfolg. „Wir konnten zeigen, dass der Berufszweig Hauswirtschaft – genauso wie die frisch gereinigten Sneaker der Schülerinnen – weder verstaubt noch aus der Mode gekommen ist. Er entwickelt sich stetig weiter, ist überraschend vielseitig und auch für den privaten Alltag extrem nützlich.“

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage www.aelf-kf.bayern.de

Foto: Stephanie Bittner