Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel

von | Feb. 10, 2026 | Neu

Ein Knüller gleich zu Beginn des neuen Jahres: Bei uns können Sie als rhw-Leser*in exklusiv zwei traumhafte Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Vier-Sterne-Superior Parkhotel Oberstaufen im schönen Allgäu gewinnen!

Das Parkhotel liegt im Herzen des Allgäus, direkt am Staufenpark. Professionelles Management paart sich in Oberstaufen mit Gastlichkeit, die von Herzen kommt. Auch sehr gestressten Menschen fällt es dort leicht, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu sammeln.


Familiäres Flair

Bereits beim Check-in spürt man das familiäre, authentische Flair. Komfort und Service sind kein bloßes Werbeversprechen, sondern werden gelebt. Gäste erhalten auf Wunsch ein Outdoor-Programm, das exakt auf individuelle Wünsche zugeschnitten ist. Fast alle 87 Zimmer und Suiten bieten einen freien Blick auf die Berge oder den Staufenpark. Einheimisches Holz, bayerischer Filz und geschmackvolle Interior-Arrangements schaffen eine ebenso stilvolle wie gemütliche Atmosphäre.

Gewinnen Sie einen Aufenthalt in dem Vier-Sterne-Hotel. Erfahren Sie mehr über das Hotel und darüber, was Sie tun müssen, um zu gewinnen, in der Ausgabe rhw management 1-2/2026!

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum Welttag der Hauswirtschaft am 21. März 2026.

Wir drücken Ihnen fest die Daumen!
https://rhwonline.de/die-neue-rhw-management/

Foto: Parkhotel Oberstaufen

