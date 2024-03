Frage des Monats März 24: Mit Eierkartons basteln?

Aus dem pädagogischen Team kam folgende Frage zum Thema mit Eierkartons basteln: Darf mit den Kindern mit bereits verwendeten Eierschachteln gebastelt werden?



Antwort von Sascha Kühnau

Natürlich darf mit verwendeten Eierschachteln mit Kindern gebastelt werden. Wie immer besteht seitens des Kindergartens die Aufsichtspflicht. Somit werden Gruppenbetreuer keine stark verschmutzten Behälter verwenden lassen. Gleichzeitig werden Sie den Kindern vermitteln, dass beim Basteln die Kinderhände nicht in den Mund genommen werden sollen. Und wenn sie dies ständig tun, werden zwischendurch mehrmals die Hände gewaschen, um die Mehrzahl an Fäkalkeimen abzuwaschen. Den Rest überlassen wir dem kindlichen Immunsystem.

Mit Eierkartons basteln heißt doch: Wir haben hier eine bekannte Umgebungskontamination, wie sie bei allen Oberflächen gegeben ist, über die Tiere gelaufen sein können (Einfassung des Buddelkastens, Gartenspielzeuge, umgestürzter Baum im Wald) oder die häufig von vielen Personen berührt werden (Klinken, Schalter, Bällebad, Haltegriff im Bus).

Schlussbemerkung zum Thema Hygiene und Eigenverantwortung

Wenn Sie Kinder in einer Onkologischen Station eines Klinikums oder andere massiv immungeschwächte Kinder in der Gruppe betreuen, würden sich keimärmere Bastelmaterialien finden, um die Kinder nicht unnötig zu gefährden. Denn in diesen besonderen Situationen ist die Abwehrkraft des kindlichen Immunsystems stark herabgesetzt.

Weder der Gesetzgeber noch die Fachliteratur haben die Möglichkeit, alle Eventualitäten bei Ihnen vor Ort zu kennen. Sie sind die Fachfrau, die dank der eigenen Professionalität einen angemessenen Weg festlegt. Natürlich können die Gesundheitsämter dabei beratend zu Seite stehen. Doch diese kennen Ihre Arbeitsabläufe weitaus weniger als Sie. Haben Sie den Mut der eigenen kompetenten Festlegung nicht nur beim Thema „Mit Eierkartons basteln“.

