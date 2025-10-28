Expertenrat zu Mythen der Reinigung: „Viel hilft viel“?

Je mehr Reinigungsmittel, desto sauberer? Klingt logisch – ist es aber nicht. Experte Andreas Carl zeigt, warum übertriebene Reinigung oft das Gegenteil bewirkt, wie man mit weniger Aufwand mehr erreicht und welche Mythen man getrost vergessen darf.

Für die Unterhaltsreinigung ist es hoffentlich längst klar, dass viel NICHT viel hilft. Doch bei stärkeren Verschmutzungen wird dann doch gerne mal etwas mehr Chemie verwendet, da es je mehr hilft. Das ist ein Mythos und führt in der Regel nur zu mehr Arbeit.

Vor jeder Reinigung hilft es, kurz innezuhalten und zu überlegen, wie die Reinigung mit Hilfe der Erkenntnisse des Sinnerischen Kreises effektiv erfolgen kann.

Hierfür ein Beispiel

Eine stärkere Verkrustung von Kalk soll entfernt werden. In der Regel entsteht so eine Verkrustung durch ständiges Aufbringen von Kalk in Form von kalkhaltigem Wasser. Dazu kommt vielleicht noch Seife, was die Schicht noch stabiler macht. Die Schicht baut sich auf wie ein Stalagmit. Nun kann mit der Säure gearbeitet werden. Ein Sanitärgrundreiniger enthält in der Regel eine aggressivere Säure. Doch die Menge der Säure spielt dann keine Rolle mehr. Die Einwirkzeit ist zwar relevant, doch auch hier gilt: Viel hilft nicht viel. Eine Nacht einweichen ist nicht viel effektiver als 10 Minuten. Die Säure schwemmt den Kalk nun auf und dieser kann abgetragen werden. Doch das immer nur für ein paar Schichten, nicht für die gesamte Kruste! Der Vorgang muss also wiederholt werden, bis alle Schichten abgebaut sind.

Täglich mehrere Schichten abtragen

Wer die Kruste nicht sofort entfernt haben muss, sorgt im Rahmen der Unterhaltsreinigung dafür, dass täglich mehrere Schichten abgetragen werden und kommt so mit der Zeit auch ans Ziel. Im Sinnerischen Kreis ist ja noch die Mechanik. Wer nun kratzt, zerkratzt meist auch die Oberfläche. Mit einem kratzfreien Schwamm kann das Abtragen der Kruste gut unterstützen. Mechanik kann auch durch einen chemischen Vorgang noch unterstützt werden. Das Hausmittel Bachpulver oder Soda kann da hilfreich sein. Das Soda entwickelt Luftbläschen. In der Kombination von Säure und einem kratzfreien Schwamm kann das Soda den Kalk „aufsprengen“ und so die Entfernung der Kruste unterstützen. Nur in der Kombination von verschiedenen Maßnahmen in angemessener Dosis wird es ein Erfolg.

