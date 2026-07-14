Mopp-Spezialist Pfennig wird Teil der Schülke-Gruppe

Seit dem 13. Juli 2026 ist die Pfennig-Gruppe Teil der Life-Science-Sparte der Schülke & Mayr GmbH. Mit der Übernahme bündeln zwei Unternehmen ihre langjährige Expertise in den Bereichen Reinigung, Hygiene und Infektionsprävention. Gemeinsam schaffen sie ein einzigartiges Lösungsangebot für Kunden in hoch regulierten Branchen.

Die 1974 gegründete PFENNIG Reinigungstechnik GmbH hat sich zu einem führenden Anbieter manueller Reinigungssysteme für hygienisch sensible Bereiche entwickelt. Zu den Kunden zählen Facility-Management-Unternehmen, Universitätskliniken, Krankenhausverbünde sowie Betreiber von Reinräumen in der Pharmaindustrie, der Biotechnologie, den Life Sciences und der Halbleiterfertigung.

Mit Standorten in Durach, Weidach, Sebnitz (Sachsen) und Wangen an der Aare (Schweiz) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe entstanden. PFENNIG ist heute in mehr als 30 Ländern vertreten und zählt zu den Marktführern in einem hoch spezialisierten und regulierten Segment.

Seit 1998 eine enge Zusammenarbeit

PFENNIG und die Schülke & Mayr GmbH verbindet bereits seit 1998 eine enge Zusammenarbeit. Schülke gehört seit über 135 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen für Infektionsprävention und -kontrolle. Mit der Übernahme führen beide Unternehmen diese erfolgreiche Partnerschaft nun unter einem gemeinsamen Dach fort.

Ziel der gemeinsamen Zukunft ist es, Kunden aus der Pharma-, Biotech- und Healthcare-Branche sowie weiteren regulierten Industrien integrierte Lösungen für Reinigung und Desinfektion aus einer Hand anzubieten. Gleichzeitig eröffnet das internationale Netzwerk der Schülke-Gruppe neue Wachstumschancen und stärkt die globale Marktpräsenz von PFENNIG.

Dietmar Pfennig, CEO der PFENNIG Reinigungstechnik GmbH, erklärt: „Es ist ein Match, wie man es wohl nur selten findet. Unsere Unternehmenskulturen passen hervorragend zusammen. Uns verbinden konsequente Qualitätsorientierung und echter Innovationsgeist. Gemeinsam können wir unseren Kunden erstmals integrierte Gesamtsysteme für Reinigung und Desinfektion anbieten. Damit schaffen wir ein neues Niveau an Prozesssicherheit – von der täglichen Anwendung im Krankenhaus bis zur pharmazeutischen Produktion in Sterilbereichen.“

Für Kunden, Partner und Mitarbeitende bleibt Kontinuität gewährleistet. Alle Standorte, Produktlinien und Arbeitsplätze der Pfennig-Gruppe bleiben erhalten. Gleichzeitig verfolgen beide Unternehmen eine gemeinsame Wachstumsstrategie. Auch Dietmar, Petra und Maximilian Pfennig bleiben in ihren Führungspositionen und gestalten die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mit.

Über PFENNIG Reinigungstechnik

Die PFENNIG Reinigungstechnik GmbH mit Sitz in Durach im Allgäu entwickelt und produziert manuelle Reinigungssysteme für hygienisch sensible Bereiche – vom Reinraum über das Gesundheitswesen bis zur professionellen Gebäudereinigung. Mit innovativen, modularen Reinigungslösungen unterstützt PFENNIG seine Kunden dabei, höchste Hygieneanforderungen einfach, effizient und sicher zu erfüllen. Die Systeme stehen für Qualität, Ergonomie, Effizienz und Nachhaltigkeit und werden über ein starkes internationales Vertriebsnetz in mehr als 30 Ländern vertrieben.

Foto: Pfennig