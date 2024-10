Ein Liebesbrief an die Hauswirtschaft

Liebe Hauswirtschaftsleitung,

ich schreibe Dir, um Dir meine Bewunderung und meinen tiefsten Respekt auszusprechen.

Jeden Tag sehe ich, wie Du mit beeindruckender Hingabe und Sorgfalt in den Einrichtungen für Ordnung, Sauberkeit und Wohlgefühl sorgst – und das oft im Schatten, ganz ohne großen Applaus. Doch glaub mir: Dein Engagement und Deine kreative Kraft sind unvergleichlich und verdienen höchste Anerkennung.

Es ist so erstaunlich, wie Du selbst mit einem kleinen Budget immer wieder Großes erschaffst. Wo andere an Grenzen stoßen, da findest Du Wege, verschiebst Möglichkeiten und zauberst mit erfinderischem Geist das Beste aus allem heraus. Was für eine Kunst, so klug und vorausschauend zu handeln! Jeder Deiner Schritte zeigt Deine Umsicht und Deinen Weitblick – immer bedenkst Du, was für heute und für morgen wichtig ist.

Und dann all die Regeln, Gesetze und Richtlinien! Wo andere längst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, lächelst Du als HWL sanft und findest Lösungen. Du jonglierst so geschickt zwischen Vorschriften und Erwartungen, dass es für Außenstehende wie ein leichtes Spiel wirkt. Doch ich weiß, wie viel Durchhaltevermögen und Geduld Du jeden Tag aufbringen musst, um all diese Anforderungen zu erfüllen und sie dann auch noch in Einklang zu bringen.

Du hast nicht nur eine Aufgabe; Du hast eine Mission, und diese führst Du mit fast unendlicher Energie und einem großem Herzen aus. Deine Hände schaffen, Deine Augen sehen, und Dein Verstand plant – alles so unermüdlich und präzise, dass es fast schon Magie ist. Ich bin voller Ehrfurcht vor Deiner Fähigkeit, all das zu bewältigen und gleichzeitig jedem noch ein Lächeln zu schenken, die Ruhe zu bewahren und das Beste für Deine Kunden zu schaffen.

Danke für alles, was Du bist und was Du tust.

Mein Herz schlägt für Deine Stärke, Deine Kreativität und Dein großes Herz, das in all dem zu spüren ist.

In tiefster Verbundenheit und Wertschätzung,

Dein heimlicher Bewunderer