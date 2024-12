Die Messe Pro Care feiert am 11. und 12. Februar 2025 auf dem Messegelände in Hannover Premiere. Sie verspricht, die Pflegebranche mit einem spannenden Rahmenprogramm zu überraschen. Auch Eckart von Hirschhausen ist bei der Pro Care 2025 dabei.



Die neue Pflegefachmesse Pro Care der Deutschen Messe AG bietet den Besucherinnen und Besuchern zwei Tage voller interaktiver Formate, spannender Vorträge und inspirierender Mitmachangebote.

Am 11. Februar um 10:00 Uhr wird die Messe auf der großen SpotlightStage mit politischer Prominenz eröffnet. Anschließend erwartet das Messepublikum ein abwechslungsreiches Programm. Es wird sich deshalb unter anderem mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Pflege beschäftigen.

Praxisnah präsentiert es mit Einblicken, wie digitale Lösungen den Pflegealltag erleichtern können. Gleichzeitig werden auch damit verbundenen ethischen Fragestellungen thematisiert – wie im Vortrag von HUM Systems. „Zwischen Technik und Ethik: Die Debatte um KI in der Pflege“ heißt deshalb der Vortrag. Neben diesen technologischen Innovationen stehen auch Vorträge zur Mitarbeitendenbindung und -gewinnung auf der Agenda, die zukunftsfähige Strategien für die Pflegebranche aufzeigen.

Eckart von Hirschhausen bei Pro Care 2025 als Redner

Den zweiten Messetag eröffnet der Autor und ausgebildete Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen. „Eine humane Humanmedizin braucht Menschen! Pflegefachkräfte sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Sie fehlen uns heute schon. Und erst recht, wenn mehr Menschen Behandlung und Pflege brauchen, und immer weniger in den Beruf nachrücken. Deshalb: heute Pflege pfleglich und respektvoll behandeln, fair bezahlen, Zukunftsaussichten eröffnen. Dann können wir uns alle auf morgen freuen“, so Hirschhausen.



Die InnoStage lädt dazu ein, die Zukunft der Pflege hautnah zu erleben. In kurzen Pitches präsentieren Start-Ups innovative Produkte und Dienstleistungen. Sie zeigen auf diese Weise neue Möglichkeiten für die Pflegebranche auf. Aber auch etablierte Unternehmen haben im hier die Möglichkeit, neben ihrem regulären Messestand, ihre Innovationen zu zeigen. So präsentiert Help Tech ein rückenschonendes Exoskelett für Pflegekräfte, das zur Entlastung beim Patiententransfer entwickelt wurde.

Wohlbefinden der Pflegefachkräfte im Mittelpunkt

Auf der Mitmachfläche „Ladestation“ stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Pflegefachkräfte im Mittelpunkt. Ob Atemübungen zur Stressbewältigung, Life Kinetik- und Yogaübungen oder Tipps für einen besseren Schlaf und von Schlafcoach Markus Kamps – hier finden Pflegekräfte praktische Unterstützung für ihren anspruchsvollen Alltag. Ergänzt wird das Angebot durch Impulsvorträge zu Themen wie Konfliktmanagement, Stressregulation und emotionale Intelligenz von den Coaches der Plattform für mentale Gesundheit „Soul Nurses“.

Praktische Workshops in der „Pop-Up Area“ bieten sowohl Führungskräften der Pflegebranche als auch Pflegefachkräften die Möglichkeit, konkrete Lösungen für den Arbeitsalltag kennenzulernen. Sei es der optimale Umgang mit Schichtarbeit oder Konfliktmanagement im Team. Auch Tools wie der digitale Aktivitätstisch „Care Table“ können hier ausprobiert werden. Darüber hinaus wird interaktiv Wissen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) in der Pflege vermittelt.

Fachkongress „Zukunft pflegen“

Der Fachkongress „Zukunft pflegen“ im Convention Center, unter der Leitung des bpa, widmet sich mit seinen Themen vorrangig an Mitarbeitende aus dem Management und der Verwaltung. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bringt seine langjährige Erfahrung und Expertise als zentraler Ansprechpartner für Verwaltungen, Ministerien und politische Entscheidungsträger in den Kongress ein. Der zweitägige Fachkongress beschäftigt sich unter anderem mit der wirtschaftlichen Situation der Pflegeeinrichtungen und den gesellschaftlichen Auswirkungen der Personal- und Versorgungskrise.

„Zu Beginn des Jahres sprechen wir mit diesem Kongress die drängenden Themen an“, sagt bpa-Präsident Bernd Meurer. „Was haben die politischen Bemühungen der letzten Monate für die Branche gebracht? Wie müssen sich Träger und Anbieter in den nächsten Monaten aufstellen? Im Zusammenspiel der innovativen ‚Pro Care‘ entsteht damit ein Kongress, der auf Dialog mit den Entscheidungsträgern und den verantwortlichen Akteuren in Politik und Verbänden setzt.“

Eine Plattform für den interdisziplinären Austausch

„Mit der Pro Care schaffen wir eine Plattform, die den interdisziplinären Austausch ermöglicht und die Pflegebranche nachhaltig stärkt. Unser Rahmenprogramm bringt praxisnahe Lösungen komprimiert zu den Menschen, die in der Pflege arbeiten und täglich vor großen Herausforderungen stehen – von der Pflegekraft bis zum Entscheider. Das macht die Pro Care einzigartig“, so Projektleiterin Heike Grosch.

Ein interessantes Programm, wenn im Februar 2025 in Hannover unter dem Motto „Damit Pflege Zukunft hat“ konstruktive Ideen für die Pflege von morgen vorgestellt werden.

Mit Humor und Tiefgang: Dr. Eckart von Hirschhausen spricht am zweiten Tag der Pro Care

(Bild: Dominik Butzmann)