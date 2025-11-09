Die besten Azubis der Hauswirtschaft 2025

Es gab 2025 doppelt zu feiern: die besten Auszubildenden der Hauswirtschaft bei der 34. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft und das 125-jährige Jubiläum der gastgebenden BBS Alice-Salomon-Schule in Linz am Rhein.

Die 34. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft vom 6. bis 8. November 2025 wurde veranstaltet vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V.

Die Sieger*innen 2025 sind:

Platz Mareike Stängle (wohnhaft in Baden-Württemberg, Ausbildungsbetrieb in Bayern) Platz Franca Krumm (Baden-Württemberg) Platz Justin Schaeffer (Saarland)

Sieger*innen Teamaufgabe

Marie Jungermann (Hessen), Justin Schaeffer (Saarland), Franca Krumm (Baden-Württemberg)

Sieger der Anleitungsaufgabe

Vinzenz Tauscheck (Bayern)

Siegerin der Theorieaufgabe

Salome Drotleff (Baden-Württemberg)

Siegerin Ausarbeitungsaufgabe mit Präsentation

Melle Groth (Bremen).

Die Zeitschrift rhw management war Sponsor und hat 3 Frei Abos für die Platzierten bereitgestellt, wir sagen: herzlichen Glückwunsch!

