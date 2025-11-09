Die besten Azubis der Hauswirtschaft 2025

Es gab 2025 doppelt zu feiern: die besten Auszubildenden der Hauswirtschaft bei der 34. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft und das 125-jährige Jubiläum der gastgebenden BBS Alice-Salomon-Schule in Linz am Rhein.
Die 34. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft vom 6. bis 8. November 2025 wurde veranstaltet vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V.
Die Sieger*innen 2025 sind:
- Platz Mareike Stängle (wohnhaft in Baden-Württemberg, Ausbildungsbetrieb in Bayern)
- Platz Franca Krumm (Baden-Württemberg)
- Platz Justin Schaeffer (Saarland)
Sieger*innen Teamaufgabe
Marie Jungermann (Hessen), Justin Schaeffer (Saarland), Franca Krumm (Baden-Württemberg)
Sieger der Anleitungsaufgabe
Vinzenz Tauscheck (Bayern)
Siegerin der Theorieaufgabe
Salome Drotleff (Baden-Württemberg)
Siegerin Ausarbeitungsaufgabe mit Präsentation
Melle Groth (Bremen).
Die Zeitschrift rhw management war Sponsor und hat 3 Frei Abos für die Platzierten bereitgestellt, wir sagen: herzlichen Glückwunsch!
