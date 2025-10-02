Fachbücher
Header-rhw-management
Logo des Fachmagazins rhw management
Menü
M

Deutscher Hauswirtschaftsrat warnt vor Abschaffung von Pflegegrad 1

von | Okt. 2, 2025 | Neu

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat spricht sich entschieden gegen die geplante Abschaffung von Pflegegrad 1 aus. Derzeit profitieren rund 860.000 Menschen in Deutschland vom sogenannten Entlastungsbetrag, der Leistungen ambulanter und hauswirtschaftlicher Dienste sowie die Unterstützung durch Angehörige ermöglicht. Pflegegrad 1 trägt damit maßgeblich dazu bei, dass Betroffene länger in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bleiben können.

„Es ist allgemein anerkannt, dass dieser präventive Ansatz Pflegebedürftigkeit hinauszögert und die Selbstständigkeit erhält. Eine Abschaffung würde nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen verschlechtern, sondern auch langfristig höhere Kosten verursachen“, erklärt Ursula Schukraft, Präsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrats.

Die Streichung von Pflegegrad 1 wäre nach Einschätzung des Verbandes kurzsichtig und volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Bereits heute ist absehbar, dass steigende Pflegekosten, der zunehmende Fachkräftemangel sowie die Überlastung pflegender Angehöriger die Pflegeversicherung stark belasten. Präventive Maßnahmen wie Pflegegrad 1 leisten hier einen wichtigen Beitrag, um stationäre Unterbringung zu vermeiden oder hinauszuzögern.

Hauswirtschaftliche Unterstützung hat dabei gleich drei Effekte: Sie schützt vor Stürzen, Mangelernährung und Isolation, entlastet pflegende Angehörige und Pflegekräfte und reduziert Kosten, indem teure Heimeinweisungen hinausgeschoben werden.

Über 70 Prozent der Pflege in Deutschland wird derzeit von Angehörigen übernommen. Für sie ist Pflegegrad 1 ein wichtiger Ausgleich, der Belastungen abfedert und häusliche Pflege ermöglicht. „Eine Abschaffung dieses Instruments würde die Schwächsten treffen und das Pflegesystem insgesamt schwächen“, so Schukraft.

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat appelliert an die Bundesregierung, Pflegegrad 1 nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. Ziel müsse es sein, Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu Hause zu ermöglichen.


——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur
Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

fachbuecher-hauswirtschaft-shop

Weitere Beiträge

Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Immer wieder wünschen Sie sich, liebe rhw-Leserinnen, Erweiterungen oder die Originaltabellen aus den rhw-Artikeln. Diesem Wunsch kommen wir nun nach mit unserem "rhw-Werkzeugkoffer". Im rhw-Werkzeugkoffer befinden sich...

mehr lesen
Die neue rhw praxis 3/2025 ist da!

Die neue rhw praxis 3/2025 ist da!

Im aktuellen Schwerpunkt dreht sich alles um Abfallmanagement und Entsorgungskompetenz. Praxisnah und kompakt zeigt rhw praxis, wie Einrichtungen in der Hauswirtschaft nachhaltiger, effizienter und kostensparender arbeiten...

mehr lesen
CMS: Innovationen Reinigung und Hygiene

CMS: Innovationen Reinigung und Hygiene

Vom 23. bis 26. September 2025 traf sich die Branche auf der größten Messe für Reinigung und Hygiene in Europa. Auf der CMS in Berlin wurden eine ganze Reihe neuer Produkte und Lösungen vorstellt. Mit über 22.800 Fachbesuchern –...

mehr lesen
Foodsharing-Kühlschrank? So geht’s!

Foodsharing-Kühlschrank? So geht’s!

Lebensmittelverschwendung reduzieren, Ressourcen schonen und gemeinschaftliches Handeln fördern – ein Foodsharing-Kühlschrank auf dem Campus macht dies möglich. Studierende und Mitarbeitende können überschüssige Lebensmittel...

mehr lesen