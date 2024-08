Das sind Ihre rhw-Favoriten der Hauswirtschaft 2024

Die Resonanz war überwältigend. Über 2.400 Personen haben in den vergangenen Wochen online bei rhw darüber abgestimmt, wer in der Hauswirtschafts-Branche besonders wertgeschätzt werden sollte. Unter den über 80 Nominierten der rhw-Favoriten der Hauswirtschaft 2024 in acht Kategorien gab es einige Überraschungen.

Über drei Monate lang haben Sie online abgestimmt, wer die rhw-Favoriten der Hauswirtschaft werden sollen. Besonders lebhaft ging es dabei zu in den Kategorien Industrie, bei den Lehrenden an Hochschulen und den Praktikerinnen der Hauswirtschaft. Denn allein hier wurden schon über 1.000 Stimmen abgegeben.

Nun stehen die Ergebnisse fest!

Es gab folgende Kategorien

Kategorie 1 „Legenden in der Hauswirtschaft“

Kategorie 2 „Lehrende an Hochschulen in der Hauswirtschaft „

Kategorie 3 „Vertreter/innen der Verbände in der Hauswirtschaft“

Kategorie 4 „Praktiker/innen der Hauswirtschaft“

Kategorie 5 „Berater/innen in der Hauswirtschaft“

Kategorie 6 „Industrie fördert Hauswirtschaft“

Kategorie 7 „Industrie als Partner der Zukunft“

Kategorie 8 „Zuständige Stellen und Autor/innen in der Hauswirtschaft“

rhw-Favoriten der Hauswirtschaft 2024: Und hier finden Sie die genauen Platzierungen

Kategorie 1 „Legenden in der Hauswirtschaft“

Karin Beuting-Lampe, Buchautorin und Gründerin von kompass Prof. (i. R.) Uta Maier-Gräwe, Freiburg, setzt sich für Frauenrechte ein

Punktgleich 2. Dorothea Simpfendörfer, erste Präsidentin des DHWiR

Kategorie 2 „Lehrende an Hochschulen in der Hauswirtschaft“

Prof. Dr. Linda Chalupova (u.a. Nachhaltigkeit), Prodekanin, Hochschule Fulda Prof. Dr. Christine Küster (u.a. Privathaushalt), Leiterin des PQHD an der Hochschule Fulda Prof. Dr. Sascha Skorupka (u.a. Physik), dgh-Vorstand, Hochschule Fulda

Kategorie 3 „Vertreterinnen der Verbände in der Hauswirtschaft“

Nadia Bouraoui-Gretter, Präsidentin des Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V. Beate Imhof-Gildein, 28 Jahre Geschäftsführerin beim Berufsverband Hauswirtschaft e.V. Martina Schäfer, über 20 Jahre bei der dgh und BAG-HW

Kategorie 4 „Praktikerinnen der Hauswirtschaft“

Sabine Neuffer, Zentralbereich Hauswirtschaft der Johannes-Diakonie Mosbach, Schwarzach Susanne Binder, Fachhauswirtschafterin und Geschäftsführung „Tante Erna“, Regensburg Bianca Schuster, HWL, TV-Moderatorin (u.a. ARD), 2be Creative, Gunzenhausen

Kategorie 5 „Beraterinnen in der Hauswirtschaft“

Sabine Rose Mück, HygConsult, Cuxhaven M. Christine Klöber, KlöberKASSEL Carola Reiner, CCR Unternehmensberatung, Altbach

Kategorie 6 „Industrie fördert Hauswirtschaft“ (hier Top 5 bitte)

Regina Munz, Leiterin Business Support Management Care, apetito catering Susanne Hoppe, Geschäftsführung und Vertriebsleitung, Clinotest Antje Schumann, Prokurist und Hauptabteilungsleiter bei Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA Michael Arendes, Marketing Manager Deutschland HoReCa, Miele Professional

Punktgleich 4. Uwe Stahl, Geschäftsführer und Exportmanager, Stahl Wäschereimaschinen

Kategorie 7 „Industrie als Partner der Zukunft“

Vileda Professional Nexaro Kärcher

Kategorie 8 „Zuständige Stellen und Lehrkräfte in der Hauswirtschaft“

Daniela Katz-Raible, Fachbereichsleitung Hauswirtschaft, Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell Judith Regler-Keitel, Leiterin des Kompetenzzentrums für Hauswirtschaft Bayern (KoHW) Regierungspräsidium Tübingen Ref. 31, Leitung der Zuständigen Stelle für Hauswirtschaft in Baden-Württemberg.

Wir gratulieren als rhw-Redaktion den über 80 Nominierten und den hier Ausgezeichneten sehr und hoffen, dass Sie alle Ihr bemerkenswertes Engagement fortführen.