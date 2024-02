Altenhilfe und Desinfektion – RKI-Empfehlungen und VAH-Tipps beachten

Wie setzt man Desinfektionsmittel in Altenhilfeeinrichtungen verantwortungsvoll ein? Zu dem wichtigen Thema hat sich Hygiene-Berater Dr. Dieter Bödeker in rhw praxis 4/2023 Gedanken gemacht, ein Auszug.

Betrachtet man das Thema Altenhilfe und Flächendesinfektion, ist hier besonders wichtig die 2022 überarbeitete RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“. Die Empfehlungen des RKI sind durch die letzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes deutlich aufgewertet worden. „Wir müssen uns also jetzt noch mehr als zuvor den für uns passenden RKI-Empfehlungen zuwenden, spätestens bei einer Evaluierung des eigenen Hygieneplans. Und wir müssen schauen, welche Anforderungen stehen hier, was trifft auf uns selber zu, hat man das umgesetzt oder nicht“, rät Dr. Dieter Bödeker.

In diesen Empfehlungen wird in Bereichen ohne Infektionsrisiko auf allen Flächen eine routinemäßige Reinigung empfohlen. „Das heißt für Sie, wenn Sie verantwortungsvoll mit Desinfektionsmitteln umgehen wollen, machen Sie eine Risikoanalyse. Denn wo kein Risiko ist, müssen Sie auch nicht desinfizieren“, rät Dr. Bödeker.

Zur Auswahl von Flächendesinfektionsmitteln heißt es in der RKI-Empfehlung, dass nur solche zum Einsatz kommen sollen, deren Wirksamkeit im praxisnahen Test ermitteln wurden. „Wie wollen Sie das feststellen? Mein Rat lautet, fragen Sie Ihre Lieferanten danach und lassen Sie sich schriftlich geben, dass die Mittel praxisnah getestet wurden“, so Dr. Bödeker.

Altenhilfe und Flächendesinfektion: Tipps vom VAH nutzen

Zum Thema Desinfektion empfiehlt der Referent weiterhin, sich auf den Internetseiten des Verbunds für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) zu informieren (www.vah-online.de). Hier gibt es zum Beispiel im Bereich „Fragen und Antworten an den VAH“ sehr gute Informationen zur Aufbereitung von Tuchspendersystemen. Wie man mit diesen Tuchspendersystemen umgeht, sollte im Hygieneplan detailliert beschrieben werden, da die Gesundheitsämter darauf sehr viel Wert legen.

Auf den VAH-Internetseiten sind auch Nachhaltigkeitstipps zu finden, zum Beispiel zur Entsorgung von Desinfektionsmitteln. Auch ein Merkblatt für die Wischdesinfektion von Handkontakt-Flächen mit gebrauchsfertigen Tüchern in Gesundheitseinrichtungen wurde veröffentlicht. „Hier können Sie sich das Leben einfach machen, übernehmen Sie dieses Merkblatt 1:1 in Ihren Hygieneplan“, empfiehlt Dr. Bödeker.

