Das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) ruft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in der Woche vom 29. September bis 6. Oktober 2024 zum fünften Mal zur Aktionswoche „Zu gut für die Tonne!“ auf. Auf der Webseite des KErn finden Sie während des Aktionszeitraums täglich einen Beitrag zum Thema. Neben Informationsmaterialien und praktischen Alltags-Tipps gehören auch ein neuer Podcast, ein Kinderbuch und ein Escape Game für Jugendliche zum Angebot.

Zirka 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle fallen in Deutschland pro Jahr entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette an. 59 Prozent dieser Abfälle entstehen dabei in Privathaushalten. In Bayern wirft somit jede Privatperson im Schnitt etwa 70 Kilogramm Lebensmittel weg – umgerechnet entspricht das einen Warenwert von etwa 200 Euro jährlich.

Um diese wertvollen Nahrungs-Ressourcen zu retten und Verschwendung zu vermeiden, ist es also essenziell, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Denn schon mit ein paar einfachen Tipps und Tricks lässt sich Lebensmittelverschwendung effektiv vermeiden. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ruft das KErn deshalb vom 29. September bis zum 6. Oktober 2024 zur Aktionswoche „Zu gut für die Tonne!“ auf.

Sieben Tage – sieben Ideen: Die KErn-Beiträge zur Aktionswoche

Während des Aktionszeitraums erwarten Besucher der KErn-Webseite insgesamt sieben Beiträge. Diese bieten neben spannenden Informationen und Fakten vor allem praktische Tipps und Ideen für Lebensmittelrettung.

Im Einklang mit dem breiten Adressatenkreis des KErn richten sich die Beiträge zudem nicht nur an Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern ebenso an Akteure aus Ernährungswirtschaft, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung sowie Ämter und Kommunen.

Zum Auftakt am Sonntag, den 29. September, informiert ein Artikel auf der Wissensplattform „Ernährungsradar“ mit objektiv recherchierten Fakten über die Ursachen von Lebensmittelverschwendung – und trägt verschiedene Lösungsansätze zusammen.

Am Montag, den 30. September, erfahren Sie auf einer Bayernkarte unter dem Motto „Gemeinsam.Lebensmittel.retten“ mehr über gelungene Lebensmittelretter-Maßnahmen in der Gemeinschaftsverpflegung.

Am Dienstag, den 1. Oktober, erleben große und kleine Lebensmittelretter mit dem Kinderbuch „Super Mörio rettet die Ernte“ ein spannendes Abenteuer – und lernen zugleich, dass bei Gemüse nicht nur die Optik zählt.

Am Mittwoch, den 2. Oktober, bietet der „Leitfaden zur Durchführung von Aktionen zur Lebensmittelrettung und -wertschätzung“ eine Handreichung für Ämter und Kommunen, die selbst aktiv werden möchten.

Ab Donnerstag, den 3. Oktober, erzählen bayerische Ernährungspioniere in der ersten Folge des fünfteiligen Podcasts „Gemeinsam.Lebensmittel.Feiern“ im Gespräch mit BR-Moderatorin Brigitte Theile von ihren mutigen und innovativen Einfällen zur Lebensmittelrettung.

Am Freitag, den 4. Oktober, stellt das KErn das mobile Escape Game „Mission Zero Waste“ für Jugendliche und Schulen vor: Im Spiel begeben sich junge Menschen im Alter von 13 bis 17 Jahren auf eine Reise in die Vergangenheit – und lösen spannende Rätsel, um Lebensmittelverschwendung und damit dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Zum Abschluss liefert unsere Factsheet-Sammlung für Kitas am Samstag, den 5. Oktober, noch einmal spannende Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen, um den Umgang mit Lebensmitteln in Kindergärten und Tageseinrichtungen nachhaltiger zu gestalten.

Eine Übersicht über alle Beiträge finden Sie auf der KErn-Homepage