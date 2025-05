Aktionswoche Hauswirtschaft 2025 mit Erfolg

Die Aktionswoche Hauswirtschaft 2025 unter dem Motto „Die Magie der Hauswirtschaft – Glitzer, Glanz und Glamour für jeden Tag“ fand vom 17. bis 21. März 2025 bundesweit statt. Sie wurde wieder vom Deutschen Hauswirtschaftsrat (DHWiR) organisiert.

Ziel war es, die vielfältigen Leistungen der Hauswirtschaft sichtbar zu machen und ihre gesellschaftliche Bedeutung zu betonen.

Das diesjährige Motto bot viele Möglichkeiten, die Leistungen der Hauswirtschaft kreativ darzustellen. Dazu gehört das tägliche Versprühen von Glanz und Glitzer. Oder auch das schnelle Lösen von Problemen mit Kreativität und Glamour und das Zaubern mit einfachen Mitteln, beispielsweise für ein gutes Ambiente oder eine schmackhafte Verpflegung.

Aktionswoche Hauswirtschaft 2025 mit über 100 Einrichtungen

Wieder haben sich über 100 Einrichtungen beteiligt. Dazu gehörten hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe, haushaltsnahe Dienstleister, Kitas und Altenhilfeeinrichtungen. Die Aktionen reichten von kreativen Präsentationen bis hin zu öffentlichen Statements, die die Bedeutung der Hauswirtschaft hervorhoben. Auf der Homepage des DHWiR bietet sich ein buntes Bild der lustvollen und vielfältigen Ideen. Dort sind Bilder und Videos zu sehen, die die Begeisterung der hauswirtschaftlichen Mitarbeitenden zeigen und erkennen lassen, wie gut die Aktionen in ihren Einrichtungen angekommen sind. Die Liste der Aktionen 2025 finden Sie ebenfalls auf der Homepage.

„Es tut der Hauswirtschaft gut, zu zeigen, wie viel Spaß, Kreativität und Magie in der Tätigkeit steckt. Und das tut auch dem Image gut!“, so Ursula Schukraft, Präsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrates. Sie ist sich sicher: „Das Konzept muss verstetigt werden – es wird also jedes Jahr eine Aktionswoche der Hauswirtschaft geben, wir wollen zeigen, wie glücklich wir die Menschen machen können, für die wir da sind“.

Neuer Termin der Aktionswoche Hauswirtschaft 2026 bekanntgegeben

Da es schon seit über vier Jahrzehnten einen Welttag der Hauswirtschaft gibt, der etabliert und gut verankert ist, soll die Aktionswoche wieder in der Woche vor dem Welttag der International Federation for Home Economics (IFHE) stattfinden also im kommenden Jahr vom 16. bis 21. März 2026.

Die Teams der Hauswirtschaft können sich heute schon überlegen, durch welche Aktion sie ihre Arbeit ins rechte Licht rücken wollen. Das Motto für 2026 wird in Kürze bekanntgegeben.

