23. rhw-Hygieneforum 2025 – das Programm ist da!

Am 22. Oktober 2025 findet das mittlerweile 23. rhw-Hygieneforum erneut als Online-Veranstaltung statt. Moderiert wird es von Robert Baumann, Chefredakteur von rhw management. Die Teilnehmenden erwartet ein spannender Tag voller Fachwissen und praxisnaher Impulse. Zudem noch interaktive Diskussionen rund um das Thema Hygiene in Pflegeeinrichtungen, Eingliederungshilfe und Krankenhauswesen.

Das Forum beginnt um 9.00 Uhr mit dem Einlass in den virtuellen Raum und einem ersten Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Im Anschluss folgt ein kompakter Überblick über aktuelle Entwicklungen bei KRINKO, CMS und weiteren relevanten Gremien.

23. rhw-Hygieneforum 2025 mit hochkarätigen Referenten

Zu den Referenten zählen hochkarätige Expertinnen und Experten wie Dr. Dieter Bödeker. Er beleuchtet die Herausforderungen und Anforderungen für Hygienebeauftragte in der Eingliederungshilfe und Pflege. Britta Drews gibt die wichtige Einblicke in Hygieneaspekte im Küchenbetrieb und beim Umgang mit Fettabscheidern.

Carola Reiner informiert über hygienische und bauliche Anforderungen an Arbeitsräume, bevor es in eine gemeinsame Diskussion geht. Nach der Mittagspause wird das Thema Qualitätsmanagement in der Basishygiene im Krankenhaus von Thomas Meyer kontrovers diskutiert. Ist es Fluch oder Segen für die Leistungserbringer?

Schicken Sie uns Ihre Fragen vorher!

Am Nachmittag steht der direkte Austausch im Mittelpunkt: In einer interaktiven Session „Troubleshooting – Bringen Sie Ihr Problem mit!“. Hierbei werden Ihre konkrete Praxisfragen gemeinsam mit Expertinnen und Experten erörtert. Den Abschluss bildet ein Erfahrungsbericht von Svetlana Lemke über die Zusammenarbeit mit Überwachungsbehörden im Pflegeheim. Sie ist Hygienefachkraft in acht Pflegeheimen und hat die Schwerpunktkontrollen der Gesundheitsämter 2025 live erlebt.

Jetzt Sommer-Frühbucher-Preisstufe sichern!

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier

https://fachmedien-direkt.de/events/23-rhw-hygieneforum-online