100 Jahre Meisterrecht Hauswirtschaft: Jubiläumsfeier mit Innenminister

Elvira Werner vom DHB Erlangen ist seit vielen Jahren unermüdlich im Einsatz für die Hauswirtschaft und hat ein großes Anliegen: Das Meisterrecht der Hauswirtschaft wird 2025 100 Jahre alt und das sollte gewürdigt werden.

Das Meisterrecht hat damit auch frauenpolitisch eine besondere Bedeutung. Denn damals wurde zum ersten Mal ein Berufsfeld im Bereich „Handwerk und Gewerbe“ (außerhalb der Universitäten) vollständig von Frauen geplant, gestaltet, durchgeführt und geprüft!

100 Jahre Meisterrecht Hauswirtschaft in Erlangen

Gefeiert wurde dieser besondere Anlass mit einer Festveranstaltung am 20. Juni 2025 beim DHB Erlangen. Schirmherrin war Ulrike Scharf, Frauenbeauftragte bei der Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. In ihrer Videobotschaft betonte sie ebenfalls die wichtige Rolle des Meisterrechts für die wirtschaftliche Selbstständigkeit und Gleichberechtigung von Frauen. Persönlich anwesend war der bayerische Innenminister Dr. Joachim Herrmann. Er machte deutlich, dass die Betreuung eine wichtige Rolle der Hauswirtschaft ist. Sie erfordere Fachkompetenz und Zuwendung – und sei nicht durch Digitalisierung ersetzbar ist. „Sie sind ein starker Ortsverband in Erlangen, der sich für die aktuellen Themen der Hauswirtschaft einsetzt“. So beglückwünschte er die Organisatorinnen und lobte dabei auch das ehrenamtliche Engagement der DHB-Frauen.

Neues Logo vorgestellt

Weitere Festredner*innen waren die Vorsitzenden des DHB Landesverbands Bayern Rosemarie Weber und des Ortsverbands Erlangen Michaela Wiegner,. Außderdem sprach die geschäftsführende Vorständin der Verbraucherzentrale Bayern Marion Zinkeler sowie Prof. Joachim Hornegger, Präsident der FAU Erlangen/Nürnberg mit einer Videobotschaft. Und auch eine Kulturaktion gab es: Die Künstlerin Kerstin Kassel – die das neue Logo des DHB kreiert hat – hatte ihr aufblasbaren Figuren zu Menschenrechten und Menschenpflichten installiert.

Foto: Martina Schäfer, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft und Christine Reitelshöfer, Zweite Vizepräsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) und Trägerin des Verdienstordens von Bayern

Von links: Rosemarie Weber, Angelika Paulus (eh. Vorsitzende, Minister Joachim Herrmann, Elvira Werner, Michaela Wiegner, Alexandra Wunderlich (Bezirks-/Stadträtin und Moderatorin)

Hier der Link zur Webseite mit einem Video zum 100-Jährigen Meisterrecht von Elvira Werner: https://dhb-erlangen.de/berufsbildung/100-jahre-meisterrecht

Das neue Logo wurde jetzt zum ersten Mal bei der Einladung zu dieser Veranstaltung verwendet.

Fotos und Text: Beate Imhof-Gildein

Jetzt anmelden zum Hygiene-Update des Jahres.