Verabschiedung von Beate Imhof-Gildein auf der Jahrestagung in Bad Boll

Vor 28 Jahren ist Beate Imhof-Gildein Geschäftsführerin des Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V. geworden. Und bei der diesjährigen Jahrestagung am 29. und 30. April 2024 in Bad Boll wird sie in den Ruhestand verabschiedet. Das Tagungsprogramm mit der Verabschiedung von Beate Imhof-Gildein wurde ganz aktuell am 26. Februar 2024 dazu veröffentlicht.

Die Transformation der Gesell­schaft ist in vollem Gange und ein andauernder Prozess, dessen tief­greifende Veränderungen auch die professionelle Hauswirtschaft betreffen. Der Begriff der Transfor­mation soll auf der Jahrestagung mit Leben gefüllt werden. Was be­deutet Transformation, und was steckt für die Hauswirtschaft da­hinter?

Personalbemessung und Best Practice

Ein Aspekt ist, dass die hauswirt­schaftliche Führungskraft im Laufe ihres Berufslebens immer wieder mit gesellschaftlichen Veränderungen konfrontiert wird. Darauf muss sie ihr Handeln einstellen. Das erfordert nicht nur eine Anpassung des Fach­wissens, sondern auch eine Verän­derung des Führungsverhaltens. In sechs Best-Practice-Beispielen von erfahrenen Kolleginnen wird der Berufsweg vom Einstieg bis zum Ausstieg beleuchtet.

Das Thema „Personalbemessung in der Altenhilfe“ kommt ebenfalls zur Sprache und mit Karla Kämmer ist eine bekannte Organisationsberaterin in der Pflege dazu eingeladen.

Verabschiedung von Beate Imhof-Gildein am Montagabend

Geschäftsführerin Beate Imhof-Gildein verabschiedet sich dann am Montagabend auf der Jahrestagung in Bad Boll. Bereits vor einigen Monaten wurde sie bei Dr. Schnell in München verabschiedet (Foto oben mit Antje Schumann, Produktmanagerin Dr. Schnell, Beate Imhof-Gildein und Dr. Thomas Schnell, Geschäftsführer Dr. Schnell) – mehr lesen Sie hier!

Der zweite Tag steht im Zeichen der Selbstfürsorge

Auch für das eigene Leben als Fach- und Füh­rungskraft sind Strategien gefragt, um gut zu führen, gesund zu blei­ben und nicht zuletzt auch im Al­ter finanziell abgesichert zu sein. Themen, die im Alltag gerne aus­geblendet werden – und die in Bad Boll aufgegriffen werden sollen.

Alle Informationen zur Tagung finden Sie hier: https://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/der-verband/jahrestagung/jahrestagung-2024/

Foto: Robert Baumann