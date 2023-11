Landesverband Bayern hat gewählt

Am 27. Oktober 2023 wurde getagt und gewählt beim Berufsverband Hauswirtschaft e.V. Stattgefunden hat die Landesverbandstagung bei Dr. Schnell in München.

Produktmanagerin Antje Schumann brachte mit einem intensiven Fachbeitrag zur neuen KRINKO-Empfehlung (vom März 2023) die Teilnehmer:innen in Sachen Reinigung und Desinfektion auf den neuesten Stand. Laura Schmitz stellte die im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit erarbeitete Gefährdungsbeurteilung am Beispiel eines Reinigungsautomaten vor. Und Janina Thinnes von Dr. Schnell zeigte die neuesten Produkte der CMS.

Auch der Firmeninhaber in siebter Generation, Dr. Thomas Schnell, begrüßte die Teilnehmer:innen. Aktuelle Kunden sind unter anderem Motel One Europa, die Deutsche Bahn und damals sogar die Olympische Spiele 1972 in München. Dr. Thomas Schnell verabschiedete mit einem Blumenstrauß die Geschäftsführerin des Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V. Beate Imhof-Gildein, die zum letzten Mal bei einer Landesverbandstagung in Bayern dabei war, da sie im Frühsommer 2024 in Ruhestand geht.

Zu den neuen Landes-Vorsitzenden in Bayern bis 2026 wurden einstimmig Laura Schmitz und Christina Robl gewählt.

Foto oben von links: Antje Schumann, Beate Imhof-Gildein, Dr. Thomas Schnell

Foto unten von links: Laura Schmitz, Antje Schumann, Christina Robl, Janina Thinnes

Fotos: Robert Baumann