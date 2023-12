VAH-Liste für Desinfektion mit neuer Adresse

Der Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) gibt eine Liste heraus für Produkte mit zertifizierten chemischen Desinfektionsverfahren. Diese Liste für Desinfektion ist ab Januar 2024 unter einer neuen Web-Adresse zu finden.

Ab 1. Januar 2024 erreicht man das datenbankgestützte Portal der VAH-zertifizierten chemischen Desinfektionsverfahren unter der neuen Adresse www.vah-liste.de Es blieben die gewohnten Filteroptionen und hinzu komme eine verbesserte Navigation. Der Nachsendeauftrag ist inklusive. Das Lesezeichen für die bisherige Webadresse der Liste wird drei Monate lang auf die neue Webadresse umgeleitet.



Für die Registrierung und kostenfreie Nutzung der Favoritenlistenfunktion im Portal müssen Sie beim erstmaligen Zugriff über die neue Webseitenadresse im Januar noch einmal neu vornehmen. Aus Datenschutzgründen dürfen die bisherigen Angaben nicht weitergeleitet werden können. Den technischen Kundenservice übernimmt zukünftig der neue Anbieter, Congress Compact 2C GmbH.



Print-Edition der VAH-Liste erschienen: Das Suchen im Portal ist nicht so Ihr Ding? Die VAH-Liste 2023 als Print-Edition ist im November 2023 erschienen. Sie erhalten die Jubiläumsausgabe der Liste „20 Jahre VAH“. Erhältlich ist es über den Buchhandel oder direkt über die Shop-Seite des mhp-Verlags. Auch möglich als eBook im Format PDF zum Sofort-Download. Kosten etwa 50 Euro.

Neues vom VAH auch zum Thema Desinfektion und Ozon

Es gibt Verfahren, die auf Basis von stabilisiertem ozonhaltigem Wasser hergestellt werden. Doch sind sie für die Reinigung von Hand- und Hautkontaktflächen in Pflegeeinrichtungen geeignet?

Für die Beantwortung dieser Frage an den VAH haben sich die Autorinnen und Autoren mit der Wirkweise verschiedener ozonbasierter Verfahren untersucht. Außerdem haben sie sich mi den toxikologischen Risiken und den Vorgaben zur Infektionshygiene intensiv auseinandergesetzt. Berücksichtigt wurde dabei auch die KRINKO-Empfehlung zur Flächenreinigung und -desinfektion. Welche wichtigen weiteren Informationen Anwenderinnen für die Auswahl und den Einsatz von ozonbasierten Verfahren noch bekannt sein sollten, lesen Sie in dieser aktuellen praxisnahen FAQ.

Hier geht es zu den „FAQ Reinigungsverfahren auf Ozonbasis“

