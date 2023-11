21. rhw-Hygieneform bietet Update zur Hygiene

Am 8. November 2023 zeigt sich beim 21. rhw-Hygieneforum wieder, wie wichtig dieses jährliche Wissens-Update ist. Rainer Nuss stellt den über 50 erwarteten Teilnehmer*innen beispielsweise vor, was in der Küche besonders zu beachten ist.

Für alle, die beim rhw-Hygieneforum nicht dabei sein können: Der einstündige Vortrag von Rainer Nuss „Aktuelles aus der Lebensmittelüberwachung (Fehler in Kühlhäusern, Nasenringe, Rückstellproben und Handabstriche)“ wird in Kürze auch in der Mediathek von rhw management zum Erwerb angeboten.



Hier können Sie sich noch bis Montag 6.11.2023 Mitternacht anmelden.

Weitere Themen beim 21. rhw-Hygieneforum:



Verantwortungsvoller Einsatz von Desinfektionsprodukten

Dr. Dieter Bödeker, überregional tätiger Hygieneberater für Altenpflegeheime und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, Wedemark



Vorteile von Scheuer-Saug-Automaten für die Flächendesinfektion

Dr. Manuel Heintz, Leiter Technisches Hygienemanagement, Hygiene Institut Schubert, Dernbach



Neue Leitlinie Reinigung für die Hauswirtschaft – was steckt drin, was geht sie uns an?

Cornelia Feist, Caritas Köln, und Dr. Inge Maier-Ruppert, Beraterin, Lappersdorf, seit 10 Jahren im dgh-Vorstand



Best Practice-Ideen, die begeistern und viel Geld sparen:

Nachhaltigkeit UND Hygiene im Seniorenheim

Janina Briese, Bereichsleitung Catering, Johannisstift Diakonie Services GmbH, Berlin



Neue Untersuchungen: Reinigung und Hygiene ohne Chemie, jetzt wirklich? Mit CMS-Nachlese 2023

Prof. Dr. Benjamin Eilts, Reinigungs- und Hygienetechnik, Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Ein Kurzbericht folgt in rhw management 12/2023.