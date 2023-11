Über Nasenringe, Kühlhäuser und TK-Beeren

Am 8. November 2023 findet das 21. rhw-Hygieneforum statt und wir verraten Ihnen schon einiges über den Vortrag von Rainer Nuss, Ehrenvorsitzender des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Baden-Württemberg e. V. Jetzt anmelden!

In rund zehn Tagen ist es soweit und Sie können sich noch schnell online anmelden. Das 21. rhw-Hygieneforum (online, rund 5,5 Stunden) verspicht wieder ein spannendes Update zur Hygiene 2023 zu werden.

Mit dabei ist Rainer Nuss (Foto links), Berater beim Hygiene-Netzwerk, Waghäusel. Er war/ist Trainer und Consultant unter anderem für die EU-Kommission, TÜV-Akademie, BGN, IHK Rhein-Neckar und Darmstadt, DEHOGA Baden-Württemberg, Hotelfachschule Heidelberg, Universität Hohenheim und Hochschule Albstadt-Sigmaringen sowie Referent beim rhw-Hygieneforum 2018 in Erding.

Außerdem leitete Rainer Nuss Lebensmittelhygiene-Projekte in Marokko, Ukraine, Polen und Ungarn. Aktuell berät er auch die Betriebsrestaurants der Bundesministerien.

In seinem rund einstündigen Vortrag (Re-Live) beim 21. rhw-Hygieneforum geht er auf folgende Themen ein: Künstliche Fingernägel, Aufkleber aus Maisgranulat, TK-Beeren, Nasenringe und Schmuck in Küchen, Rückstellproben, Internet-Pranger und was bei einem Händeabstrich nach einer Desinfektion passiert ist.

Außerdem zu Gast ist Janina Briese (Foto rechts), Berlin, Bereichsleitung Catering bei der Johannesstift Diakonie Services GmbH zum Thema Nachhaltigkeit und Hygiene im Altenheim. Im Vorgespräch kam heraus, dass sie mindestens 20 praxisnahe Nachhaltigkeit-Tipps bei der Verpflegung präsentieren wird.

Hier geht es zum gesamten Programm und Anmeldung (rhw-Abonnenten zahlen nur 89 Euro zzgl. MwSt.)

Lesen Sie hier auch das Interview mit Moderator Robert Baumann zum 21. rhw-Hygieneforum am 8. November 2023.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme beim 21. rhw-Hygieneforum 2023!

Fotos: Privat/Johannesstift Diakonie Services GmbH