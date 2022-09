rhw-Event-Kalender der Hauswirtschaft im neuen Design

Der einzigartige Event-Kalender der Hauswirtschaft von rhw management wurde in den vergangenen Wochen grafisch überarbeitet, erweitert und hat nun ein neues Design.

Anfang September 2022 fand beispielsweise der Welthauswirtschaftskongress in Atlanta (USA) statt. Der Event-Kalender der Hauswirtschaft von rhw management stellt Ihnen seit vielen Jahren fast tagesaktuell die interessantesten Tagungen, Messe, Kongressen und Verbands-Meetings national und international zusammen, um Fortbildungen zu planen.

Ab sofort ist dieser Kalender übersichtlich nach Monaten und Jahren sortiert, ein direkter Link macht das Informieren und Anmelden noch leichter. Auch der Deutsche Hauswirtschaftsrat e. V. empfiehlt seinen Mitgliedern diese Übersicht in Kooperation mit rhw management. Hier geht es zum rhw-Event-Kalender.

Für Sie haben wir noch ausgewählte Fortbildungs-Tipps der Redaktion:

rhw-Erfolgstag

Der 10. rhw-Erfolgstag am 21. September 2022 befasst sich online mit den Themen Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit. Kompakt informiert mit zehn Referent:innen. Bequem ohne Anreise und Fahrtkosten von Ihrem Büro aus.

Hier anmelden: rhwonline.de/events/erfolgstag22/

EcoCleaner-Trainer werden

Mit neuem Konzept geht es in die nächste Runde der Qualifizierung zum EcoCleaner-Trainer für die Reinigung. Der zweitägige Kurs besteht aus einem Onlineseminartag am 14. Oktober und einem Präsenzseminartag am 3. November in Frankfurt am Main.

Infos unter: www.berufsverband-hauswirtschaft.de/fortbildung/ecocleaner/

Innovative Bodenpflege

Nachhaltige Reinigungsleistungen sind die Zukunft. Sabine Rose Mück vermittelt Tipps für eine innovative und nachhaltige Reinigung. Termine: 20. und 21. September 2022 in Hannover.

Anmeldungen bei: info@hyco-mueck.de

Nachhaltigkeit als Zukunftsthema in der Hauswirtschaft

Nachhaltigkeit ist längst in der Hauswirtschaft angekommen, denn Nachhaltigkeit ist bei Kauf- und Dienstleistungsentscheidungen ein wichtiger Auswahlfaktor geworden. Wegen des großen Erfolgs geht es online in die nächste Runde mit monatlich fünf aktuellen Modulen online ab 28. November 2022 mit M. Christine Klöber.

Anmeldung unter: rhwonline.de/events/nachhaltigkeit-hw-1/