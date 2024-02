Produktneuheiten auf der Messe Internorga

Vom 8. bis 12. März 2024 findet die INTERNORGA – Internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt in Hamburg statt. Wir stellen einige Innovationen der Messe vor.

An der Elbe im neu gestalteten Kongress-Zentrum treffen sich auch in diesem Jahr wieder Hauswirtschaft, Gastronomie und Hotellerie, um das Neueste über Innovationen, Trends und Menschen zu erfahren. rhw management ist an zwei Tagen für Sie unterwegs – mit dabei ist unsere stv. rhw-Chefredakteurin Alexandra Höß.

Titelfoto: Copyright Hamburg Messe/Michael Zapf

INTERNORGA Messeneuheiten 2024 in Hamburg

(Noch mehr in Kürze, wird laufend aktualisiert, Reinschauen lohnt sich immer wieder)

Hupfer mit Servierwagen bis 100 Kilogramm Last

Unter dem Motto „Die Effizienzmacher sind zurück“ präsentiert Hupfer auf der Internorga 2024 gleich mehrere Neuheiten. Mit am Start: die Servierwagen-Meisterklasse Variocart, das neue Isobox-Programm, eine Hersteller-übergreifende Leitstandsoftware zum Vernetzen von Techniken sowie Neuheiten in der Speisenausgabe.

Mit Variocart ist erstmals ein Servierwagen auf die weit verbreiteten Eurobehältermaße zugeschnitten – das sei nach Herstellenangaben ein echter Mehrwert für alle, die ergonomisch arbeiten und wenig umpacken möchten. Mit Bordlasten bis zu 100 Kilogramm und dem flexiblen Anpassen an verschiedene Transportmaße gilt er als Allzweckwaffe für jeden Gastrobetrieb. Adaptierbare Bordhöhen und ergonomische Schiebegriffe fördern eine gesunde Körperhaltung.

Variocart ist auch zu weiteren gängigen Logistiksystemen kompatibel, etwa Paletten- und Rollbehälterlogistik. Durch den Versand als Bausatz mit entsprechend geringem Packmaß werden die Transport-Emissionen um bis zu 75 Prozent reduziert (Halle B6, Stand 428)

www.hupfer.com/de

Foto: Hupfer

„Gastro“-Marke von frischli übernommen

Seit Oktober 2023 werden die Produkte der Marke „Gastro“ über frischli angeboten. Mit dem Kauf der Marke von der Unternehmensgruppe Theo Müller stocken die frischli Milchwerke ihr Sortiment an haltbaren Molkereiprodukten und Desserts um eine Range an frischen Molkereiprodukten in Großgebinden und Becherportionen auf.

Die Produkte dieses Frischesortiments werden nun unter der Marke „Gastro frischli“ angeboten.

Das Frischesortiment „Gastro frischli“ umfasst verschiedene Basisprodukte wie Naturjoghurt, Quark, Buttermilch und Sauermilchprodukte, Kräuterquark, Fruchtjoghurts und Fruchtquarks sowie diverse Desserts in Einzelportionen. Die rund 40 Produkte werden mit den gleichen Rezepturen wie bisher hergestellt und sind über die gewohnten Vertriebskanäle erhältlich.

Hinzu kommt: Im Herbst 2021 wurde das Molkereiprodukteangebot um eine pflanzenbasierte Range mit einer Vielfalt an Desserts und Milchalternativen auf Haferbasis ergänzt. Mehr dazu erfahren Sie auf der Messe Internorga (Halle A1 Stand 206)

www.frischli.de

Foto: frischli

Miele: Firmenjubiläum mit Sonderkonditionen

2024 wird Miele 125 Jahre alt und feiert das Firmenjubiläum mit Sonderkonditionen, von denen auch Hoteliers und Gastronomen profitieren. Einen Vorgeschmack gibt es auf dem Messestand der Internorga 2024 (Halle B7, Stand 417). Hier stehen innovative Lösungen für Küche und hauseigene Wäscherei im Mittelpunkt. Mit dem Portal Miele MOVE stehen zudem Vernetzungsanwendungen zur Verfügung, die die bewährte Technik noch effizienter machen.

Hygienisch sauberes Geschirr, sogar im Programm „Super Kurz“ mit einer Laufzeit von nur fünf Minuten: Dafür stehen die Frischwasserspüler der Serie MasterLine von Miele, die für jede Programmphase frisches Wasser nutzen und mit hohen Temperaturen arbeiten. Damit entfernen sie nicht nur Verschmutzungen, sondern auch 99,999 Prozent der meisten Bakterien. Darüber hinaus zeichnet sich diese Baureihe durch eine überdurchschnittliche Viruswirksamkeit aus, bestätigt durch das goldene Virus-Siegel des Instituts für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H.

Über ein großes Touch Display sind die MasterLine-Frischwasserspüler intuitiv und auch mit Handschuhen bedienbar. Dafür stehen zwei Steuerungen bereit, die schnellen Zugriff auf Favoritenprogramme und individuelle Anpassungen ermöglichen – über Klartext, Symbole und in 32 Sprachen. Alle Geräte sind mit dem Online-Portal Miele MOVE vernetzbar. Damit lässt sich zum Beispiel auf einem PC, Smartphone oder Tablet überprüfen, wie viele Geräte gerade im Einsatz sind. Außerdem ist direkt erkennbar, wie lange welches Gerät noch läuft und wie viel Energie es je Programmablauf benötigt. Reinigungschemikalien sind über eine direkte Verlinkung mit dem Miele Professional Shop leicht und schnell bestellt.

Eine praktische Lösung für die maschinelle Reinigung von Mehrweggeschirr präsentiert Miele in Stuttgart ebenfalls: Becher und Bowls werden in neuen Körben und Einsätzen sicher positioniert, hygienisch sauber und anschließend zuverlässig getrocknet. Für die optimale Trocknung von Kunststoffgeschirr, das Wärme nur kurz speichert, sorgen in allen Geräten erhöhte Nachspül-Temperaturen.

Weitere Informationen über Jubiläumsangebote, Produkte und Serviceleistungen, beispielsweise zu Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, gibt es live auf dem Miele-Messestand in Hamburg (Halle B7, Stand 417).

www.miele.de

Foto: Miele Professional