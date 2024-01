Musterausschreibung Tagesreinigung

Mit Tagesreinigung ist nicht nur ein Tagesdienst gemeint, sondern es sollen leichtere Personalgewinnung und bessere Arbeitsbedingungen erreicht werden.

Die Gebäudereiniger-Innung Berlin und die Berliner Immobilien Management haben dazu gemeinsam ein Papier veröffentlicht, das Hinweise für Ausschreibungen gibt. Empfohlen wird für Reinigungen, die den Betrieb nicht stören, ein sechsstündiges Zeitfenster am Vormittag. Die Qualitätssicherung muss dabei gewährleistet und zum Beispiel in Form eines Bonus-Malus-Systems vertraglich festgelegt werden. Darüber berichtet Saubere Sache heute.

Unter Daytime Cleaning oder Tagesreinigung versteht man die Reinigung während der Betriebszeiten des Kunden. Also die Zeiten, zu denen z. B. üblicherweise die Mitarbeiter des Kunden tätig, Schulen, Verwaltungsgebäude oder Dienststellen geöffnet sind.

Außerhalb dieser Kernzeiten werden dabei in der Regel nur noch Arbeiten verrichtet, die den Ablauf beim Kunden stören würden oder bei verminderter / bedarfsorientierter Reinigung die hinzukommenden Vollreinigungen.

In Verwaltungs- und ähnlichen Objekten findet die Tagesreinigung üblicherweise in den Vormittagsstunden statt. Der Zeitkorridor reicht in der Regel für die Reinigung aus; gleichzeitig sind dies Zeiten, für die es am einfachsten ist, ausreichend Personal zu finden, da in diese Zeiten auch die Schul- und Öffnungszeiten von Kitas und Horten fallen.

Um attraktive Arbeitsplätze zu schaffen und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu fördern wird ein täglicher Umfang der Arbeitsstunden von sechs Stunden, ohne geteilte Dienste, empfohlen. Dabei ist zu beachten, dass bei einer Arbeitszeit über sechs Stunden die Pausenzeiten einzuhalten sind und dafür geeignete Räume bereitgestellt werden müssen.

