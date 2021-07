Los geht’s! 19. rhw-Hygieneforum: Frühbucher bis 15. September 2021

Das Programm zum 19. rhw-Hygieneforum am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, steht ab heute online und es gibt einen attraktiven Frühbucherrabatt sowie die „Aktion 3 für 2“.

Aufgrund der zu erwartenden vierten Corona-Welle im Herbst ist schon jetzt klar: Das 19. rhw-Hygieneforum am Donnerstag, den 28. Oktober 2021 wird online stattfinden. Vier Vorträge, eine Detektivgeschichte, zwei Praxisberichte und eine Diskussion für Ihre Fragen bilden die Grundlage für das abwechslungsreiche Programm 2021.

Sie können sich ab sofort anmelden und sparen 10 Euro – noch bis zum 15. September 2021 – sind also bereits ab 59 Euro plus MwSt dabei. Und neu in diesem Jahr: Ab der dritten Anmeldung aus einer Einrichtung ist die Teilnahme sogar kostenlos. Beide Rabatte dürfen auch kombiniert werden.

Hier geht es zum Programm!

www.rhwonline.de/events/hygfo21