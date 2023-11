Landesleistungswettbewerb in Baden-Württemberg

Am 14. und 15. November 2023 hat der diesjährige Wettbewerb unter dem Motto „Wasser – eine alltägliche Rarität“ stattgefunden. Die Fachzeitschrift rhw management war einer der Sponsoren.

Den ersten Platz gewann Thea Friedmann vom Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel (Nordschwarzwald).

Der 2. Platz wurde zweimal vergeben: an Rosalie Vogel vom Hofgut Schleinsee am Bodensee und Josefa Nesselbosch vom Mutterhaus der Franziskanerinnen in Gengenbach.

Alle drei nehmen an den Deutschen Juniorenmeisterschaften Hauswirtschaft im März 2024 in Kupferzell an der ALH teil.

Gerne waren wir von RHW management – Das Magazin einer der Sponsoren mit einem E-Abo von rhw management für die ersten drei Platzierten.

Quelle: Landesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH Baden-Württemberg e.V.

Foto: Pexels (Schwarzwald)