Interview zum 21. rhw-Hygieneforum

Im Gespräch mit dem Portal der Gebäudereiniger „Saubere Sache heute“ spricht Moderator Robert Baumann über das kommende 21. rhw-Hygieneforum am 8. November 2023.

Robert Baumann ist seit Chefredakteur der rhw management, Fachmagazin für die professionelle Hauswirtschaft, in München. Ursprünglich kommt Baumann von der Ostsee und hat dann in Hamburg Ökotrophologie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften studiert.

Seit über 20 Jahren wirkt er für die Zeitschrift der Branche – zunächst als Volontär, dann als Redakteur und seit 2007 als Chefredakteur. Einmal im Jahr tritt er auch als Moderator auf, wie beispielsweise beim 21. rhw-Hygieneforum.

Was genau das Forum anbietet und welche Themen dieses Jahr auf der Agenda stehen, verrät Robert Baumann im Interview mit Chefredakteurin Nielke Schwind-Hellwig von Saubere Sache Heute.