Alle zwei Jahre ist die „Intergastra“ die Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie und Außer-Haus-Markt für den Süden Deutschlands – nun wieder vom 3. bis 7. Februar 2024. rhw management hat für Sie die Messeneuheiten 2024 in Stuttgart.

Die Veranstaltung präsentiert sich in allen zehn Hallen der Messe Stuttgart und ist mit rund 1.500 Ausstellenden nach eigenen Angaben der größte Branchentreffpunkt in Deutschland. Nach der letzten Ausgabe 2020 (coronabedingt fiel die Messe 2022 aus) werden 2024 rund 100.000 Fachbesucher erwartet zu den Schwerpunkten Food/Küche, Einrichtung & Tischkultur, Dienstleistung & IT, Getränke, Kaffee sowie Speiseeis. Der Branchentreffpunkt bietet Neuheiten, viele Möglichkeiten zum fachlichen Austausch und ermöglicht den Blick über den Tellerrand.

Intergastra Messeneuheiten 2024: „Wir haben die Messlatte höher gelegt“

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Intergastra 2024 im Vergleich zu den vorherigen Veranstaltungen? Dazu sagt Markus Tischberger, Projektleiter: „In den letzten vier Jahren hat sich einiges getan. Wir haben die Messlatte höher gelegt. Die Messe wird nicht nur schneller, digitaler und kompakter, wir setzen auch verstärkt auf Live-Erlebnisse und den persönlichen Austausch, außerdem soll es mehr Gelegenheit zum Netzwerken geben.“

Zusammen mit Messe-Partnern wie dem DEHOGA Baden-Württemberg, dem Verband der Köche Deutschlands e.V. (VKD), dem Bundesverband für die Deutsche Vending-Automatenwirtschaft (BDV) sowie vielen weiteren wurde ein vielseitiges Rahmenprogramm entworfen. „Mit spektakulären Bühnenshows, Wettbewerben und zahlreichen Meeting-Areas bieten wir den Besucherinnen und Besuchern ein Messeerlebnis, das im Gedächtnis bleibt“, verspricht Tischberger zu den Intergastra Messeneuheiten 2024 in Stuttgart.

Automatisierung und Digitalisierung

Automatisierung und Digitalisierung bieten wesentliche Lösungen zur Effizienzsteigerung der Betriebe. Dazu gehört erstmals auch in vollem Umfang das Vending, denn Automaten eröffnen der Außer-Haus-Verpflegung lukrative Möglichkeiten, sowohl zur personellen Entlastung als auch für Zusatzgeschäfte. Ein Beispiel dafür sind die schon etablierten Pizza-Backautomaten. Die Branche steht gerade vor immensen Herausforderungen wie Personalmangel, ungewissem Gästeverhalten und die Mehrwertsteuererhöhung seit Januar 2024.

Themenschwerpunkte auch zur GV

In allen zehn Messehallen soll es Themen-Hubs zu verschiedenen Schwerpunkten geben, unter anderem zu GV und Schulverpflegung. „Immer mehr Gäste wollen ganz genau wissen, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller kommen. Köchinnen und Köche sind dabei nicht nur Veredler der Lebensmittel, sondern fungieren auch als Navigatoren der Gesellschaft für zukünftige Ernährung. In der Großverpflegung, speziell in Schulen, ist eine frühe Aufklärung und Bewusstseinsbildung möglich. Das macht die Ernährungswende langfristig einfacher“, führt Markus Tischberger aus.

Bei der IKA/Olympiade der Köche, die 2020 erstmalig im Rahmen der Intergastra in Stuttgart stattfand, treten Teams aus über 60 Ländern an, um ihr herausragendes Können und ihre Leidenschaft für die Kochkunst in einem fairen Wettbewerb zu präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher haben übrigens die Möglichkeit, die exzellenten Gerichte von den besten Köchinnen und Köchen der Welt zu genießen, indem sie sich Mittags- und Abendmenüs buchen. Schnell sein lohnt sich, denn die Tickets sind begehrt.

Schautorten und Erlebnis-Kaffeeplantage

Interessante Vorführungen und neue Inspirationen für die süße Handwerkskunst erwarten die Besucherinnen und Besucher im Konditorei-Trend-Forum. Im Rahmen der Messe wird außerdem der Robert-Widmann-Pokal vergeben. Bei dem Wettbewerb messen sich die Besten ihres Fachs darin, eine Schautorte passend zum Motto „Casino“ zu kreieren. Organisiert wird der Wettbewerb vom Landesinnungsverband des Konditorenhandwerks Baden-Württemberg.

Für all jene, die sich über die neuen Angebote und Geschäftsmöglichkeiten rund um Kaffee informieren möchten, ist unter anderem der „Stuttgart Coffee Summit“ auf der Messe genau der richtige Treffpunkt. Der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma aus Stuttgart und das Schulungs- und Forschungszentrum Coffee Consulate aus Mannheim präsentieren ein besonderes Ausstellungskonzept: die Erlebnis-Kaffeeplantage. Die Sonderschau bietet die Möglichkeit, die biologische Vielfalt und Komplexität des Kaffees in einer realistischen Umgebung zu erleben und zu verkosten.

Mit der Grünen Woche in Berlin (Bericht hier zu finden) und der Internorga im März in Hamburg ist die Intergastra nach vier Jahren wieder der Hotspot für die HoGA-Branche.

Red/Robert Baumann

Hier finden Sie nachfolgendend aktuelle Industrie-News rund um die Messe Intergastra, seien Sie gespannt!

INTERGASTRA Messeneuheiten 2024 in Stuttgart

Mit Gastronorm in den Rundlauf

Die rechteckigen WeTurn-Menüboxen in Gastronorm 1/4 von Contacto erfüllen mit Blick auf die Mehrweg-Angebotspflicht alle Anforderungen: Sie lassen sich im Rundlauf-System sowohl in Restaurants, Bistros, Imbissbetrieben, Cafés, und Metzgereien einsetzen, als auch im Delivery-Geschäft.

Das WeTurn Mehrweg-System von Contacto, Erkrath, überzeugt durch große Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten, insbesondere mit Blick auf die Mehrwegangebotspflicht seit 1. Januar 2023. Denn die WeTurn-Boxen eignen sich sowohl für den Verkauf von Speisen im Mehrweg- oder Pfandsystem in Restaurants, Bistros, Imbissbetrieben, Cafés und Metzgereien, als auch für die Auslieferung von Speisen. Denn diese Mehrweg-Speisenverpackungen in Gastronorm 1/4 passen perfekt in alle marktüblichen Thermo-Transportboxen.

Die schwappsicher schließenden WeTurn-Menüschalen mit fest angebrachtem Deckel sind im Maß 265 mm x 162 mm wahlweise mit ein oder zwei Kammern lieferbar. Zur verlässlichen Trennung der einzelnen Speisenkomponenten wurde die Zweikammerschale mit einem Innensteg ausgeführt, der bis oben an den Deckel reicht. Dadurch wird verhindert, dass sich Speisen in der Box mischen.

WeTurn lässt sich nur mit einer Hand und leichtem Druck auf den Deckel schließen, und über den breiten Verschluss auch wieder bequem öffnen.

Formstabilität, Robustheit und Langlebigkeit zeichnen diese umweltfreundlichen Menüschalen ´Made in Sweden` aus. Sie sind aus BPA-freiem, recycelbarem, spülmaschinenfestem sowie für Mikrowelle und Gefrierfach geeignetem Kunststoff gefertigt. Wahlweise gibt es die Boxen von Contacto in den Farben Transparent-Weiß oder Transparent-Grau.

Als Dekor und für den Mehrweg-Kreislauf kann der Boxendeckel mit Logos oder Barcode-Etiketten versehen werden. Bei bestimmten Mindestabnahmen lassen sich bei den WeTurn-Menüschalen auch individuelle Farbgebungen umsetzen. Die Menüschalen können dank ihrer Stapelhöhe von 65 mm sehr platzsparend bevorratet werden, da sie Stapelmulden im Boden und am Deckel aufweisen. Das Mehrweg-System WeTurn ergänzt die Mehrweg-Kollektion der Eco-Takeouts im Contacto Sortiment.

Anspruchsvoll produzieren, regenerieren, verteilen und spülen

Wer Speisen anspruchsvoll mit hoher Ergebnisqualität produzieren, regenerieren und verteilen möchte, kommt an den Stierlen Speisenverteilsystemen wie dem neuen LOGIKO und am Stierlen Combi Kochkessel Metos Proveno der neuesten Generation nicht vorbei. Ergänzend sorgt die Stierlen Spülmaschinen-Serie EcoClean MR für hygienisch einwandfrei gespülte Gedecke.

Zu den Stars des Stierlin Intergastra-Auftritts gehört der neue, Cook-Chill geeignete Speisenverteil- und -regenerierwagen LOGIKO DUO. Seine mittig angeordnete Techniksäule ermöglichte es erstmals, auf jeder Wagenseite das Heißabteil links und das Kaltabteil rechts zu platzieren. Der Vorteil dieser Anordnung: Deutliche Zeitersparnis am Verteilband, da die Tabletts nicht mehr „gedreht“ werden müssen.

Die Buffetwagen-Serie Multigen bzw. Minigen 105 steht nicht nur Einrichtungen des Care- und Healthcare -Bereichs, sondern auch Mensen und Schulen für punktgenaue, wirtschaftliche Speisenverteilung zur Verfügung. Die Flotte lässt sich je nach Haus- und Stationsgröße und Verpflegungssystem Cook-Serve, Cook-Chill oder Cook-Freeze bedarfsgerecht konfigurieren und ausstatten. Zu den besonderen Kennzeichen gehören frei wählbare Kammer-Anordnungen, das duale Umluft- bzw. Ofenkammersystem, und Funktionen zum Regenerieren, Kühlen, Bevorraten oder Tellerwärmen.

Neben weiteren Speisenverteilsystemen wie dem RTS oder dem zweiteiligen Umluft Dockingsystem B-Smart bringt STIERLEN auch seinen Metos Proveno 4G Combi Kessel auf die Messe mit:

Der Hochleistungskessel gart in einem vollautomatisierten Cook-Chill Arbeitsgang Speisen aller Art und kühlt sie anschließend in einem Arbeitsgang sofort rück. Dank seiner Multi-Energie-Regelung mit verschiedenen Messpunkten im Kesselinneren ist für schonende, sanfte, exakt temperierte und auch bei Hochsensiblen Speisenzubereitungen stets gelingsichere Produktionsabläufe gesorgt.

Wer sich darüber hinaus für die Stierlen Korb- und Bandtransportmaschinen interessiert, bekommt alle Informationen ebenfalls am Messestand: Die Serie BTM EcoClean MR punktet jetzt mit einem neuen Touchscreen und einer noch bedienfreundlicheren Benutzeroberfläche.

Meiko auf der Intergastra 2024

Meiko, Hersteller für Hygienetechnik und Speiserestesysteme, präsentiert sich im Februar 2024 auf der Messe Intergastra in Stuttgart als Lösungsanbieter, der einige Antworten auf die vielen Herausforderungen der gebeutelten Gastrobranche hat. Personalmangel, Kostendruck durch gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise und die beschlossene Erhöhung der Mehrwertsteuer setzen der Branche zu.



Michael Mayer, Geschäftsführer der Meiko Deutschland GmbH, sagt dazu: „Wir müssen genau hinhören, welche Botschaften der Markt sendet. Es trifft nach der Pandemie schon wieder unsere Kundinnen und Kunden aus der Gastrobranche. Wir sehen uns als ihr Partner mit der Aufgabe, sie zu entlasten wo immer möglich.“

Eine Lösung technischer Art bietet die weiterentwickelte Korbtransportmaschine UPSTER® K. Mit ihrem weiterentwickelten Spülsystem ist es möglich, bis zu 21 Prozent Energie und bis zu 38 Prozent Wasser zu sparen (* im Vergleich zum Vorgängermodell K-M 280). Diese Maschine passt besonders gut in kleine Küchen, dank der kompakten Maße.

Und dort darf auch Aufgabestation BioMaster Flex® nicht fehlen. Eine nachhaltige und hygienische Lösung für den Umgang mit organischen Küchenabfällen und Speiseresten.

Personalknappheit ist ein brennendes Thema. So Mayer: “ Wir können mit ergonomischer Technik, Automatisierung und besseren Prozessen unterstützen und die Mitarbeiter im Spülbereich entlasten und somit auch zu motivieren. Ergonomische Technik kann dazu beitragen, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schonen und dabei unterstützen, Ausfallzeiten wegen einer Überlastung des muskel-und skelettären Apparates zu verringern“.

Weiterhin präsentiert Meiko in Stuttgart das Spülen auf kleinster Fläche mit dem Universalwaschautomat M-iClean PF-S. Die neue Maschinenvariante der UPster U hat ein größeres Fassungsvermögen und kann die Maschine noch besser auslasten. Mit der M-iClean H Quickdry zeigt Meiko das neue Trocknungssystem für Kunststoff-Mehrweggeschirr, welches das Spülgut schnell wieder verfügbar macht.

Glänzende Aussichten auf dem Hobart-Messestand

Fachkräftemangel und hohe Betriebskosten sind nach wie vor die großen Herausforderungen in der Gastronomiebranche. Hobart unterstützt immer wieder mit neuen technologischen Innovationen, um das Spülen in der Küche noch einfacher und effizienter zu gestalten. Eine weitere Produktneuheit, die für glänzende Aussichten sorgt und den Gastronomen deutlich mehr Zeit und Personal in der Küche spart, zeigt der Weltmarktführer 2024 auf seinen Messeständen der Intergastra und der Internorga.

Die praktischen Lösungen des Innovationsführers unterstützen das Gastgewerbe dabei, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft sind knapp 44.000 offene Stellen* unbesetzt. „Mit den revolutionierenden Vorteilen der neuen Spültechnik haben wir eine Produktneuheit entwickelt, mit der Gastronomen deutlich mehr Zeit und somit Personal einsparen können,“ so Geschäftsführer Manfred Kohler. Er verrät: „Das innovative Produkt wird für glänzende Aussichten in der Gastronomiebranche sorgen.“ Besucher können sich auf den Hobart-Messeständen in Live-Vorführungen von der neuartigen Technik überzeugen.

Auch mit der Automatisierung von großen Spüllösungen sorgt der Weltmarktführer für eine Entlastung des Personals in Großküchen: Auf den Messeständen zeigt Hobart seinen Besuchern die teil- oder vollautomatisierten Spülsysteme.

Mehrwegangebotspflicht

Egal ob Mehrwegbecher und Schalen aus Kunststoff für den Außer-Haus-Verkauf oder wiederbefüllbare Glasflaschen fürs Buffet – um bei „Reusables“ ein optimales Spül- und Trocknungsergebnis zu erreichen, müssen Maschine, Korbsystem und Chemie perfekt aufeinander abgestimmt sein. Hobart hat das Thema Mehrweg verstanden und zeigt auf dem Messestand ein umfangreiches Produktsortiment für das Spülen und Trocknen von Mehrweggeschirr.

Clevere Cooking Technik

Hobart bietet Gastronomen hochwertige Produkte aus einer Hand an: Neben den Spüllösungen hat der Weltmarktführer auch innovative Cooking-Geräte in seinem Repertoire. Bei täglichen Live-Cooking-Shows können Besucher das Zubereiten von Speisen mit Trockendampfschnellgarern, Heißluftdämpfern und Multifunktionsgeräten erleben.

*(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft / KOFA Kompakt Stand 08/2023)

WMF: Innovative Kaffeekonzepte in Zeiten des Fachkräftemangels

In der anspruchsvollen Welt der Gastronomie steht die Branche vor einer bedeutenden Herausforderung: dem Fachkräftemangel. Die Suche nach qualifiziertem Personal gestaltet sich zunehmend schwierig, gerade in einem Bereich, der stark auf Kundenzufriedenheit setzt. WMF Professional Coffee Machines möchte auf der Intergastra zeigen, dass eine Entlastung für Gastronomen mit innovativen und prozesssicheren Kaffeekonzepten möglich ist.

Neben verschiedenen Automatisierungsfeatures sind besonders die neuen Maschinenkonzepte WMF espresso NEXT und die WMF 1500 F die diesjährigen Messehighlights. Der halbautomatische Siebträger WMF espresso NEXT ermöglicht Kaffeespezialitäten in Baristaqualität bei gleichzeitig unkomplizierter Handhabung. Die Bean-to-Batch-Maschine WMF 1500 F bietet frisch gefilterten Kaffee in großen Mengen in hoher Geschwindigkeit.

Der halbautomatische Siebträger WMF espresso NEXT vereint die Welt der traditionellen Siebträger hinsichtlich Geschmack, Design und Handwerk mit den Vorteilen der Automatisierung. Alle zeitaufwändigen und fehleranfälligen Aufgaben übernimmt somit die Maschine – vom Mahlen über das Portionieren und Tampen bis hin zur Milchdosierung und der Milchschaumherstellung. So sind Kaffeespezialitäten in Baristaqualität für jeden Anwender unkompliziert umsetzbar. Gerade in Zeiten von wechselndem Personal mit oft unterschiedlichen „Barista-Fähigkeiten“ kann so eine gleichbleibend hohe Getränkequalität sichergestellt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Siebträgermaschinen reduziert die WMF espresso NEXT die manuellen Zubereitungsschritte für beispielsweise einen Cappuccino um bis zu 40 Prozent; es bleibt also mehr Zeit für den Kundenkontakt, was zu höheren Umsätzen durch kürzere Wartezeiten führt und zur Kundenzufriedenheit beiträgt. Das außergewöhnliche Design der Maschine schafft außerdem die Atmosphäre einer traditionellen Cafébar und erzeugt echtes „Barista-Feeling“.

Bei der Zubereitung von großen Mengen an frisch gefiltertem Kaffee präsentiert sich der neue Bean-to-Batch-Vollautomat WMF 1500 F ebenso leistungsstark und zuverlässig. Dank eines integrierten 4-Liter-Vorratsbehälters erhält der Gast nach nur sieben Sekunden seinen Kaffee. Bei hohem Gastaufkommen sorgt die optionale automatische Nachbrühung für besondere Effizienz. Stärke beweist die WMF 1500 F außerdem in ihrer Anwenderfreundlichkeit. Dazu gehört die bequeme, effiziente Trockensatzentsorgung ebenso wie das automatische Reinigungssystem für kompromisslose Hygiene und Sauberkeit. Gerade in Zeiten von Personalmangel reduziert die automatische Reinigungsfunktion der WMF 1500 F den Reinigungsaufwand der Kaffeemaschinen auf ein Minimum, wodurch das Personal mehr Zeit hat, sich um andere Dinge zu kümmern.

