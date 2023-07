Das verbindet ChatGPT mit der Hauswirtschaft

Robert Baumann hat die Künstliche Intelligenz ChatGPT Folgendes gefragt: „Nenne mir 50 Begriffe, die man mit Hauswirtschaft verbindet“. Hier ist die Liste – doch etwas ganz Entscheidendes fehlt dabei, finden Sie es auch?

Das assoziert Chat-GPT mit Hauswirtschaft:

Kochen

Backen

Lebensmittel

Ernährung

Reinigung

Wäschepflege

Bügeln

Putzen

Haushaltsführung

Küchengeräte

Geschirr

Besteck

Kochutensilien

Haushaltsgeräte

Wohnungsreinigung

Staubsaugen

Fensterputzen

Wäsche waschen

Wäschetrocknen

Raumpflege

Abfallentsorgung

Lagerung von Lebensmitteln

Vorratshaltung

Kochrezepte

Nährstoffe

Essensplanung

Einkaufsliste

Haushaltsbudget

Haushaltsplanung

Gästebewirtung

Tischdekoration

Serviettenfalten

Dekorative Elemente im Haushalt

Haustierpflege

Zimmerpflanzenpflege

Allergikerfreundlicher Haushalt

Hygiene im Haushalt

Haushaltsorganisation

Haushaltstipps

Haushaltsmanagement

Küchenhygiene

Energieeffizienz im Haushalt

Umweltbewusstes Handeln im Haushalt

Haushaltschemikalien

Haushaltsgerätepflege

Haushaltsgerätereparatur

Küchenkräuter anbauen

Hausapotheke

Notfallvorsorge im Haushalt

Nahrungsmittelkonservierung

Und, merken Sie auch was fehlt und was bei Facebook gerade stark diskutiert wird? Richtig: „Das für mich Interessanteste daran ist, dass KI nur Hardskills und keine Softskills kennt. Daher ist es so wichtig, bei aller Kompetenz, immer menschlich zu bleiben“, sagt die neue rhw-Expertin Brigitte Seifert-Schäfer.

