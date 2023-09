Ausgezeichnet und gleich in rhw praxis

Ende September 2023 erschien die neue rhw praxis 3/2023 „Digitalisierung und Nachhaltigkeit“. Einer der darin enthaltenen Beiträge wurde gerade ausgezeichnet mit dem dgh-Nachwuchspreis 2023!

Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) und die Helga-Brenn-Stiftung haben herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit dem „dgh-Nachwuchspreis 2023“ ausgezeichnet. Prämiert worden sind eine Dissertation, eine Masterarbeit und eine Bachelorarbeit. Zudem ist in diesem Jahr ein Sonderpreis in der Kategorie „Haushaltstechnik“ vergeben worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen der dgh-Jahrestagung 2023 „Für Nachhaltigkeit sorgen“ in Münster statt.

In der Kategorie Bachelorarbeit ausgezeichnet wurde Franziska Schubert für ihre Bachelorarbeit an der Hochschule Niederrhein, zum Thema: „Optimierung von Speiseresten in Seniorenheimen durch den Komponentenspezifischen Speisekoeffizienten“

Den Fachartikel von Franziska Schubert mit den leicht zu berechnenden Speisekoeffizienten finden Sie in der aktuellen rhw praxis 3/2023