Aus Altbrot wird Schnaps in Friedrichhafen

Aus Altbrot wird Schnaps mit Bioethanol aus der Bäckerei. Und das ist der Grund: Rund 600.000 Tonnen Altbackwaren fallen jedes Jahr in Deutschland an. Diese können dann nicht mehr als Lebensmittel genutzt werden. Ein Pilotprojekt mit Beteiligung der Universität Hohenheim in Stuttgart zeigt nun: Dieses Potenzial lässt sich nutzen. Denn angegliedert an die Bäckerei von Hannes Weber – bekannt als Fernsehbäcker aus dem SWR-Fernsehen – in Friedrichshafen wurde eine Brotbrennerei errichtet, in der Altbackwaren zu Alkohol destilliert werden. Am 23. Februar 2024 um 18:30 Uhr laden die Bäckerei Webers Backstube und die Universität Hohenheim zur feierlichen Eröffnung ein.

Aus Altbrot wird Schnaps: Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft vom Feinsten

Als Retouren anfallende Altbackwaren werden nicht mehr verbrannt, sondern vergoren und zu Bioethanol gebrannt. Und das direkt vor Ort in der Bäckerei. Als erneuerbare Kraftstoffquelle ersetzt das Bioethanol aus Erdöl gewonnene fossile Brennstoffe und vermeidet gleichzeitig die Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Denn oft werden für die Herstellung von Bioethanol landwirtschaftliche Nutzpflanzen wie Mais, Weizen und Zuckerrohr verwendet.

Ein ausgefeiltes Energie-Konzept sorgt hierbei dafür, dass erstens innerhalb des Prozesses möglichst viel Wärme zurückgewonnen wird. Zweitens dienen Rückstände aus der Destillation dienen als Tierfutter oder sorgen drittens in Biogasanlagen für weitere Energie. Deren Rückstand wiederum landet dann als Dünger auf den Feldern.

Wir berichten in Kürze mehr darüber.

Foto: Gil Goldmann