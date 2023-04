Erfolg auf YouTube: Krix – der Hausgeräteprofi

Über sechs Millionen Klicks und rund 15.500 Abonnenten: „Krix – der Hausgeräteprofi“ ist bei YouTube der beliebteste Kanal im Hausgerätebereich. Produziert werden die Videos von Thorsten und Sabine Krix, Geschäftsführer der Krix Hausgeräte Technik GmbH in Paderborn.

Die am häufigsten geklickten Videos beim Hausgeräteprofi auf YouTube drehen sich um die Fehler E 18 (Zulauffehler) und E 24 (Wasser in der Bodenwanne). „Videos zu diesen technischen Fehlern gehen sehr gut, hier haben wir Videos mit 435.000 Klicks. Die Leute googeln die Fehlermeldung ihrer Maschine und landen dann auf unserem Kanal“, erklärt Thorsten Krix.

Weiterhin sehr gefragt sind Einbaueinleitungen, beispielsweise wie baue ich meine neue Spülmaschine ein? Auch gut nachgefragt mit 136.000 Klicks ist das Thema „Welche Trockner ist der richtige?“. „Wir stellen immer wieder fest, dass gerade die junge Generation gar nicht mehr weiß, welche Trocknerarten es überhaupt gibt, das gesamte Wissen rund um die Wäschepflege geht immer mehr verloren“, so Thorsten Krix. Basiswissen dazu, das man früher von zu Hause mitbekommen hat, gibt es heute meist nicht mehr.

Ratgeber-Videos sollen nun folgen

Geplant auf Krix YouTube-Kanal sind deshalb auch Ratgeber-Videos, zum Beispiel zum Thema „Was kann ich tun, um bei meinem Kühlschrank Energie zu sparen?“ oder „Auf diese fünf Schritte solltest du beim Gerätekauf achten“. Die Schritte soll man auch als PDF herunterladen können und als Leitfaden nutzen. Diese Ratgeber-Videos sind relativ kurz, meist nicht länger als fünf Minuten, damit die Aufmerksamkeitsspanne erhalten bleibt.

Wie Krix in Schulungen für Verkäufer:innen in Elektromärkten festgestellt hat, fehlt es hier auch häufig an Wissen. „Haushaltsgeräte verstehen“ heißt so eine Schulung, bei der es um Ausstattungsmerkmale geht und bei der Krix auch Geräte von innen zeigt. „Hier gibt es Teilnehmer, die haben noch gar keine Berührungspunkte mit diesen Geräten gehabt und die verkaufen die dann in den Geschäften.“

