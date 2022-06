Zum Nachhören: Hauswirtschaftskongress

Der zweite Deutsche Hauswirtschaftskongress fand vom 2. bis 3. Mai 2022 unter dem Titel „Hauswirtschaft: relevant.nachhaltig. sicher.“ im Schloss Herrenhausen in Hannover statt. Teilgenommen haben knapp 400 Fachkräfte, Wissenschaftler, Politiker und Interessierte.



Wer nicht dabei sein konnte, kann sich die wichtigsten Beiträge kostenlos anhören, die Präsentationen sind auf der Homepage des Kongresses anzusehen und so die wichtigsten Themen noch einmal mitzuerleben. Hinzu kommt eine kleine Bildergalerie.



rhw management berichtet ausführlich in den Ausgaben 6 und 7/8-2022.



www.hauswirtschaftskongress.de