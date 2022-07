Vorträge der VAH-Session zum Download

Der Verbund für angewandte Hygiene (VAH) hat auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) Anfang Mai 2022 ein Symposium abgehalten. Wenn Sie nicht dabei sein konnten oder wenn Sie Ihre Notizen abgleichen möchten – es wurden alle Vorträge auf der VAH-Webseite hinterlegt.



Themen der kostenlos zugänglichen Vortragunterlagen sind:

Ringversuche

Schäume und Sprays

Volumenangaben zu Händedesinfektionsmitteln

Listung von viruswirksamen Produkten beim VAH

derzeitige Arbeitsschwerpunkte der AG Angewandte Desinfektion und

Anforderungen an Desinfektionsmittel in der neuen Empfehlung zur Flächendesinfektion der KRINKO, die noch in diesem Jahr erwartet wird.

Auf diese Seite gehen: vah-online.de/de/vah-mitteilungen und dann finden Sie die Unterlagen unter „Vorträge // VAH-Symposium, DGKH-Kongress 2022“.