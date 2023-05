Am 30. Juni und 1. Juli 2023 veranstaltet die Firma STAHL Wäschereimaschinen ihre traditionelle Hausmesse „Open House“ am Unternehmensstandort in Sindelfingen.

Freuen Sie sich auf ein buntes Programm und melden Sie sich jetzt an unter:

https://stahl-waeschereimaschinen.de/open-house-2023/