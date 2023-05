Tagung: Hauswirtschaft am Puls der Zeit

Nach fünf Jahren Pause kamen Mitte April 2023 knapp 100 Teilnehmer:innen zur Tagung des Berufsverband Hauswirtschaft e.V. zusammen. Eine Erkenntnis: Beschaffungsmanagement hat nichts mit dem täglichen Einkauf zu tun. Warum? Das lesen Sie hier.

Zur Eröffnung der Tagung in Baunatal (Kassel) begeisterte Keynote-Speaker Sebastian Nüsse. Mit viel Humor und psychologischem Hintergrundwissen zeigte er Möglichkeiten, wie Führungskräfte Veränderungen initiieren können. Wenn man weiß, was Menschen bzw. Mitarbeitenden wichtig ist, kann man sie erreichen und Veränderungen in Gang setzen.

Bernhard Scheibner, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, stellte in seinem Vortrag die Gefährdungsbeurteilung als Management- und Führungsinstrument vor. Die ausgearbeitete Gefährdungsbeurteilung sollte nicht als Aktenordner im Schrank stehen, sondern im Mittelpunkt des Arbeitens stehen. Deshalb ist sie laut Scheibner auch nie fertig, sondern wird immer fortgeschrieben.

Christine Klöber appellierte an hauswirtschaftliche Führungskräfte ihre Verantwortung bei der Beschaffung ernst zu nehmen. Beschaffungsmanagement ist nicht der tägliche Einkauf, sondern basiert auf strategischen Entscheidungen mit Weitblick. Zum Beschaffungsmanagement gehört es, Weltmärkte zu beobachten, auf Krisen vorbereitet zu sein und gesetzliche Grundlagen wie Kreislaufwirtschaftsgesetz oder die Nachhaltigkeitsstrategie zu berücksichtigen. Das lässt sich nicht nebenbei erledigen.

Michael Bösing und Dorothee Peiper stellten das bundesweite Projekt „ValiKom“ vor. Menschen mit Berufserfahrungen können ihre Kompetenzen in über 40 Berufen – unter anderem in der Hauswirtschaft – bewerten lassen. Am Ende des Verfahrens wird ein Zertifikat über die Gleichwertigkeit oder die teilweise Gleichwertigkeit mit dem jeweiligen Referenzberuf ausgestellt. Seit 2018 wurden deutschlandweit 27 Validierungsverfahren in der Hauswirtschaft abgeschlossen.

Rechtsanwalt Hinrich Christophers erläuterte den Prozess der Pflegesatzverhandlungen zwischen der Einrichtung und den Pflegekassen. Auch wenn der Fokus der Verhandlungen auf dem Bereich Pflege liegt, so gibt es auch für den Hauswirtschaftsbereich große Möglichkeiten der Einflussnahme. Dafür braucht es allerdings ein gutes Hauswirtschaftskonzept und plausible Argumente, um gut verhandeln zu können.

Alle Präsentationen der Referenten und Referent:innen sowie eine Bildergalerie finden Sie auf

https://www.berufsverband-hauswirtschaft.de